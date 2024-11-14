إطلاق تحذير عاجل بحدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

إطلاق تحذير عاجل بحدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:05 - مصادر إعلامية: غارة إسرائيلية قرب اجتماع مستشار خامنئي بدمشق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:05 - مصادر إعلامية: غارة إسرائيلية قرب اجتماع مستشار خامنئي بدمشق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:05 - السجن 10 سنوات للمتهم بقتل زوجته بسبب مصروف البيت - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:05 - السجن 10 سنوات للمتهم بقتل زوجته بسبب مصروف البيت - أخبار كلمتك

على غرار أمستردام، مشاجرات بين الجماهير الفرنسية والإسرائيلية في ملعب دو فرانس (فيديو) - أخبار كلمتك

على غرار أمستردام، مشاجرات بين الجماهير الفرنسية والإسرائيلية في ملعب دو فرانس (فيديو) - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين فرنسا والكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين فرنسا والكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

دوري الأمم الأوروبية، إنجلترا تتقدم على اليونان 0/1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري الأمم الأوروبية، إنجلترا تتقدم على اليونان 0/1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

تغيير موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي - أخبار كلمتك

تغيير موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي - أخبار كلمتك

ميكالي بعد خسارة منتخب الشباب أمام المغرب بثنائية: نحتاج لمزيد من العمل - أخبار كلمتك

ميكالي بعد خسارة منتخب الشباب أمام المغرب بثنائية: نحتاج لمزيد من العمل - أخبار كلمتك

دوري الأمم الأوروبية، منتخب إيطاليا يتقدم على بلجيكا 0/1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري الأمم الأوروبية، منتخب إيطاليا يتقدم على بلجيكا 0/1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

المرشح هاني الصيادي يقدم دعوى جديدة لدى المحكمة الرياضية ضد اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

المرشح هاني الصيادي يقدم دعوى جديدة لدى المحكمة الرياضية ضد اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا - أخبار كلمتك

تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:16 مساءً - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط القناة ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة  نهارا  على جنوب البلاد،مائلا للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء ومائل للحرارة جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى:17
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

الكهرباء تعلن حصيلة مشاركتها في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق