وزير الخارجية: مصر تكثف جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:09 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إنّ هناك حوارا ممتدا واتصالات شبه يومية مع الولايات المتحدة الأمريكية ووزير خارجية فرنسا والهند والبرازيل والاتحاد الأوروبي بهدف الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وكيفية تكثيف الجهود والضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها على الجنوب اللبناني.

وأضاف «عبد العاطي»، خلال كلمته بمؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت: «نؤكد على أنه لا يمكن قبول أي أفكار أو تسويات تمس سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، وهذا موقف واضح ونسعى لتحقيقه من خلال هذه الاتصالات مع دول العالم».