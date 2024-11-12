خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 01:00 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. مع اقتراب موعد فتح باب الحجز، يبحث العديد من المواطنين محدودي الدخل عن خطوات وطريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 والأوراق المطلوبة للتقديم.

موعد فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أعلنت وزارة الإسكان، أنه سيتم فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل من يوم 26 نوفمبر للمواطنين، بينما يتم فتح باب الحجز لذوي الهمم من يوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر.

رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأوضحت الوزارة أنه على المواطنين الراغبين التقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 زيارة الرابط الإلكتروني التالي: رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.

طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

بعد الدخول على موقع حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، اتباع الخطوات التالية:

- الضغط على أيقونة المستخدم.

- قم بتسجيل الدخول إذا كان لديك.

- وإن لم يكن، قم بالضغط على إنشاء مستخدم جديد.

- وعقب بالنتهاء سجل الدخول.

- اختيار أيقونة حجز الوحدات.

- الضغط على التفاصيل.

- اضغط على استعراض الوحدات والموقع والمدن.

- اخر المدينة والمشروع.

- يجب تحديد الطابق المراد الحجز وحدة به.

- قم بتحميل مستندات التقديم، وهي:

- الرقم القومي للزوج.

- الرقم القومي للزوجة.

- شهادات ميلاد الأولاد القصر.

- أن تكون كافة المستندات بصيغة PDF.

- ألا يتعدى حجمه 2 ميجابايت.

- يجب سداد مبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة، لاستكمال الحجز.

- يتم السداد عن طريق فوري أو البطاقة البنكية.

- يتم مراجعة موقف السداد.

- يتم إرسال sms بالتأكيد على رقم الهاتف المسجل ضمن البيانات.

- بعد الانتهاء من السداد يجب تغيير حالة الطلب إلى تم السداد.

- تأكيد الدفع وإرفاق مستند التحويل على الموقع الالكتروني.

- طباعة استمارة الحجز المدون بها الإقرار والتوقيع عليها.

- ثم انتظار حالة تأكيد الطلب لحين المراجعة.

أوراق التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- شهادة دخل المتقدم.

- قيد عائلي مميكن.

- إيصال مرافق.

- صورة الرقم القومي للزوجة.

- قسيمة زواج مميكنة.

- برنت تأمينات «إن وجد».

- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها.

- صورة شهادات ميلاد الأبناء.

- صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

- صورة الرقم القومي للزوج.

- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط.

- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه.

- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد لحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.