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وكيل تعليم الجيزة: يجب ألا يتجاوز عدد الطلاب في الفصل الواحد 50 طالبًا - أخبار كلمتك

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وكيل تعليم الجيزة: يجب ألا يتجاوز عدد الطلاب في الفصل الواحد 50 طالبًا - أخبار كلمتك

وكيل تعليم الجيزة: يجب ألا يتجاوز عدد الطلاب في الفصل الواحد 50 طالبًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 03:29 مساءً -  قامت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة بجولة تفقدية موسعة لعدد من المدارس التابعة لإدارتي الدقي والعجوزة التعليميتين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم ومحافظ الجيزة.

وشملت الجولة التفقدية عددًا من المدارس، حيث قامت وكيل مديرية تعليم الجيزة بمتابعة سير العملية التعليمية والاطلاع على الكثافات الطلابية وتقييمات الطلاب، كما أكدت على أهمية تفعيل الإشراف اليومي وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح.

 

وأشارت وكيل المديرية إلى أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب، حيث شددت على ضرورة وجود فاصل زمني بين دخول وخروج الفصول الدراسية، مع مراعاة كافة عوامل السلامة، كما أكدت على أهمية الاهتمام بنظافة الفصول ودورات المياه والفناء.

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تطبيق التعليمات الوزارية فيما يخص الكثافات الطلابية

 وشددت وكيل المديرية على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوزارية بشأن تقليل كثافة الفصول، حيث يجب ألا يتجاوز عدد الطلاب في الفصل الواحد 50 طالبًا.

وأعربت وكيل المديرية عن إعجابها بما شاهدته من مستوى أداء المعلمين والطلاب في المدارس التي زارتها، وحثت الجميع على بذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج أفضل.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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