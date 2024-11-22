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ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار، الأرصاد تحذر من الملاحة في البحرين الأبيض والأحمر - أخبار كلمتك

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ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار، الأرصاد تحذر من الملاحة في البحرين الأبيض والأحمر - أخبار كلمتك

ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار، الأرصاد تحذر من الملاحة في البحرين الأبيض والأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:47 مساءً - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر يومى الأحد والإثنين المقبلين.


وقالت الارصاد الجوية إن ارتفاع الأمواج يتراوح بين 4:5 أمتار وتصل سرعة الرياح من 60:85 كم في الساعة.


انخفاض درجات الحرارة حتى 5 درجات مئوية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية الأسبوع المقبل، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وتتمثل التقلبات الجوية في انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك  نشاط للرياح بقيم تتراوح من 40:50 كم في الساعة على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا السبت، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وعلى جنوب البلاد، مائل للبرودة  ليلًا وفي الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.


 
الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة ليلًا على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

 

تحذير من الشبورة المائية على هذه الطرق

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية  ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية  وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط معتدلة إلى مضطرب ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.5 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد أن حالة البحر الأحمر  تكون معتدلة ويصل ارتفاع الأمواج من 2:1.5 متر. 


الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى:15

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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