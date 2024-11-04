سقوط أمطار وانخفاض الحرارة.. «الأرصاد» تكشف عن حالة طقس حتى السبت المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 03:30 مساءً - طقس الأسبوع.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوبة عن حالة الطقس في الأيام المقبلة، بداية من اليوم الاثنين 4 نوفمبر، حتى يوم السبت 9 نوفمبر 2024.

طقس الأيام القادمة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الأيام المقبلة، متوقعة أن يسود طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على جميع الأنحاء.

الطقس اليوم

وأكدت الهيئة، أن الظاهرة الجوية المسيطرة على البلاد، هي سقوط الأمطار متفاوتة الشدة، وأوضحت الأرصاد أماكن سقوطها في بيان لها، وجاءت كالآتي:

- سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

طقس اليوم

وأضافت الأرصاد بشأن حالة الطقس، بوجود نشاط للرياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا

وتوقعت الهيئة حالة الطقس غدا الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، لتتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأضافت بشأن حالة الطقس غدا، نشاط رياح أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

أما عن حالة الطقس من يوم الأربعاء 6 نوفمبر إلى يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024، فكشفت الهيئة عن تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

طقس الأسبوع

وعن حالة الطقس يوم السبت 9 نوفمبر، تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

نصائح الأرصاد للمواطنين لمواجهة حالة الطقس المتقلب

ونصحت الأرصاد المواطنين لمواجهة الطقس المتقلب وسقوط الأمطار، بارتداء الملابس الثقيلة أثناء الخروج من المنزل، مع اتخاذ شمسية للاحتماء بها، والقيادة ببطء وحذر أثناء سقوط الأمطار لتجنب حدوث الحوادث المرورية.

كما نصحت بالابتعاد عن لمس أعمدة الإنارة أو الاقتراب منها منعًا لوقوع حوادث الصعق، والتأكد من غلق الباب والمنافذ جيدًا لعدم دخول مياه الأمطار إلى المنزل.