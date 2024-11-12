الجوافة بـ 14 جنيهًا.. أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء الموافق 2024/11/12 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:55 صباحاً - أسعار الخضار والفاكهة اليوم.. .يواصل الكثير اليوم من قبل العديد من المواطنين المستهلكين متابعة ومعرفة جدول أسعار الخضار اليوم الثلاثاء الموافق 2024/11/12، فقد واصلت اسعار الخضار والفواكه اليوم في الاسواق حالة من الاستقرار داخل سوق العبور للبيع بالجملة.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الخضار اليوم الثلاثاء الموافق 2024/11/12

سعر الطماطم بقيمة 7 إلى 15 جنيهًا.

سعر البطاطس بقيمة 12 إلى 18 جنيهًا.

سعر الثوم بقيمة 55 إلى 85 جنيهًا.

سعر الباذنجان بلدي بقيمة 4.5 إلى 7.5 جنيه.

سعر الباذنجان رومي بقيمة 3 إلى 8 جنيهات.

سعر الباذنجان الأبيض بقيمة 5 إلى 8 جنيهات.

سعر الخيار بلدي بقيمة 6 إلى 14 جنيهًا.

سعر القلقاس بقيمة 12 إلى 14 جنيهًا.

سعر الفلفل رومي صوب بقيمة 9 إلى 13 جنيها.

سعر الخيار صوب بقيمة 15 إلى 20 جنيهًا.

سعر الفلفل ألوان «أصفر- أحمر- برتقالي» بقيمة 20 إلى 40 جنيهًا.

سعر الجزر بدون عروش بقيمة 12 إلى 18 جنيهًا.

سعر الكوسة بقيمة 7 إلى 15 جنيهًا.

سعر الفلفل رومي بلدي بقيمة 9 إلى 13 جنيها.

سعر البطاطا بقيمة 2.5 إلى 8.5 جنيه.

سعر البصل بقيمة 9.5 إلى 12.5 جنيهًا.

سعر الفلفل حامي بلدي بقيمة 5 إلى 10 جنيهًا.

سعر الفاصوليا بقيمة 12 إلى 15 جنيهًا.

سعر الملوخية بقيمة 4 إلى 6 جنيهات.

سعر الزيتون التفاحي بقيمة 70 إلى 90 جنيهًا.

أسعار الفواكه اليوم في الاسواق

أسعار الفواكه اليوم في الاسواق الثلاثاء الموافق 2024/11/12، فقد جاءت الاسعار اليوم على النحو الآتي..

سعر التفاح، يتراوح ما بين 40 لـ 80 جنيها.

سعر الموز البلدي بين 11 إلى 15 جنيها.

سعر برتقال سكري، يتراوح ما بين 5 لـ 8 جنيهات.

سعر البرتقال البلدي يتراوح ما بين 4.5 إلى 7.5 جنيه.

سعر عنب رومي أحمر، يتراوح ما بين 15 لـ 30 جنيهًا.

سعر الكانتلوب، يتراوح ما بين 9 لـ 15 جنيهًا.

سعر الموز البيكو بين 18 إلى 22 جنيها.

سعر البرتقال أبو سرة يتراوح ما بين 9 إلى 14 جنيهًا.

سعر البرقوق المستورد اليوم بـ 50 جنيهًا.

سعر الأناناس في سوق العبور بـ 75 جنيهًا.

سعر الرمان، يتراوح ما بين 12 لـ 28 جنيهًا.

سعر الجوافة، تتراوح ما بين 6 لـ 14 جنيهًا.

سعر الليمون البلدي، يتراوح ما بين 5 لـ 12 جنيها.

سعر التفاح الأمريكي، يتراوح ما بين 50 لـ 100 جنيه.

سعر الكيوي، يتراوح ما بين 70 لـ 150 جنيهًا.

سعر الخوخ المستورد بـ 50 جنيهًا.