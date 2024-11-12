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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12-11- 2024 فى مصر - أخبار كلمتك

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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12-11- 2024 فى مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12-11- 2024 فى مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:14 صباحاً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  ودرجات الحرارة  اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا  وفى الصباح الباكر  على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى  18 والعظمى 25

العاصمة الإدارية: الصغرى 17 والعظمى 26

6 أكتوبر: الصغرى 17 والعظمى 26

بنها: الصغرى 18 والعظمى  25

الإسكندرية: الصغرى 16 والعظمى 25

العلمين الجديدة: الصغرى 15 والعظمى 23

مطروح: الصغرى 14 والعظمى 24

سيوة: الصغرى 12   والعظمى 24

كاترين الصغرى 09 والعظمى 18

بورسعيد الصغرى 17 العظمى 25

الزقازيق: الصغرى 18 والعظمى 24

الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى  26

السويس: الصغرى 16 والعظمى 25

شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 31

الغردقة الصغرى 19 والعظمى 30

الفيوم: الصغرى 14  والعظمى 26

بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 26

المنيا: الصغرى 11 والعظمى 25

أسيوط الصغرى 12 والعظمى 25

سوهاج الصغرى  16 والعظمى 27

الأقصر الصغرى 16 والعظمى 29

أسوان: الصغرى 16 والعظمى 30

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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