3 حالات لفصل التيار الكهربائي عن العدادات مسبقة الدفع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:30 صباحاً - الثلاثاء 12/نوفمبر/2024 - 08:18 ص 11/12/2024 8:18:07 AM

يفاجئ بعض المواطنين بقيام العدادات مسبقة الدفع بفصل التيار الكهربائي عن العقارات والمنازل دون سابق إنذار، وهو ما يتطلب ضرورة طلب شركة الكهرباء التابع لها العداد لإعادة تشغيله مرة أخرى.

حالات تفصل فيها العدادات التيار الكهربائي عن المنازل

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين عن الحالات التي تتسبب فيها العدادات مسبقة الدفع في فصل الكهرباء وهي كالتالي:

التلاعب بغطاء "روزيتة" العداد، في هذه الحالة يتم إعادة التيار عن طريق شركة الكهرباء، ويعرض مالك العداد إلى محضر وغرامة.

زيادة الأحمال على العدادات عن الحد المسموح له في العداد، وفي حالة زيادة الأحمال عن قدرة العداد ٨٠ أمبير يتم فصل التيار الكهربائي لمدة دقائق للتنبيه ثم يعود التيار، ويلزم العميل تخفيض أحماله لاستمرار التيار، وفي حال استمرار الأحمال يتم فصل وعودة التيار لعدد ٣ مرات ثم يفصل ولا يتم عودة التيار إلا من خلال شركة الكهرباء، الأمر الذي يتطلب تغيير العداد بعداد أقصى قدرة؛ عداد ثلاثي الأوجه.

نفاد الرصيد في غير الأوقات المحددة، وفي هذه الحالة يتم فصل التيار في البداية للتنبيه مع اقتراب انتهاء الرصيد، وبمجرد أن تضع الكارت بالعداد يتم إعادة التيار حتي نفاذ الرصيد نهائيًّا.

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