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كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الأول بعنوان «فن الطب المتكامل» - أخبار كلمتك

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كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الأول بعنوان «فن الطب المتكامل» - أخبار كلمتك

كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الأول بعنوان «فن الطب المتكامل» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 12:36 مساءً - في إطار حرص القوات المسلحة، على تبادل الخبرات العلمية والبحثية ومواكبة أحدث ما وصل إليه العلم في مختلف المجالات الطبية، نظمت كلية الطب بالقوات المسلحة المؤتمر الطبي الأول تحت عنوان «فن الطب المتكامل» والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين لتعزيز كافة أوجه الرعاية الصحية في العديد من المجالات الطبية.

بدأت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بكلمة اللواء طبيب أيمن محمد شوقي مدير كلية الطب بالقوات المسلحة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيراً إلى أهمية المؤتمر الذي يمثل فرصة لتبادل الخبرات العلمية والبحثية للإرتقاء بإمكانيات وقدرات الأطباء لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الأول

وألقى الدكتور قتيبة حميد مدير كلية الطب بجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كلمة أكد فيها أن تنظيم تلك المؤتمرات يساهم في إثراء المجال الطبي بأحدث ما وصل إليه العلم من تقنيات تكنولوجية وأبحاث علمية في مختلف التخصصات الطبية.

كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الأول
كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الأول

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال كلمته، إلى الدعم المستمر الذي توليه الدولة المصرية للمنظومة الصحية لمواكبة التطور المتلاحق في المجالات الطبية.

كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الأول

وتضمنت فعاليات المؤتمر، تنفيذ العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات وإقامة ورش العمل التدريبية في مختلف التخصصات الطبية بمشاركة عدد من الأطباء العسكريين والمدنيين والخبراء الأجانب المتخصصين في ذلك المجال.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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