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الاتحاد العربى للنقل البرى يتفقد محطة عدلى منصور - أخبار كلمتك

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الاتحاد العربى للنقل البرى يتفقد محطة عدلى منصور - أخبار كلمتك

الاتحاد العربى للنقل البرى يتفقد محطة عدلى منصور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 06:55 مساءً - قام وفد من الاتحاد العربى للنقل البرى بجولة تفقدية بمحطة عدلى منصور التبادلية برفقة رئيس الهيئة القومية للانفاق والتى تبرط العديد من وسائل النقل منها الخط الثالث للمترو والقطار المهربائى ووسائل النقل الاخرى.

تعد محطة عدلي منصور من أهم المشروعات التي نفذتها وزارة النقل في الربط بين وسائل المواصلات المختلفة وضمن مخطط الوزارة لتتحول لمشروعات النقل الأخضر.

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تبلغ مساحة المحطة ٣٠ فدان، ويتم تبادل الخدمة بها بين 5 وسائل نقل وهي (القطار الكهربائي الخفيف LRT - الخط الثالث لمترو الأنفاق – خط سكة حديد (القاهرة / السويس) ومحطة السوبر جيت (أتوبيسات الأقاليم) والأتوبيس الترددي عدلي منصور/ مطار القاهرة والأتوبيس الترددي عدلي منصور / موقف الأقاليم).

 

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ونشرت وزارة النقل فيديو عبر صفحتها الرسمية فيسبوك فيديو لمحطة عدلي منصور من الداخل وأكدت على أنها من أهم مشروعات النقل الجماعي الأخضر الصديق لبيئة.

 تضم محطة عدلي منصور ساحة  انتظار عربات الملاكي شمال كوبري السلام سعة ٢٦٠ سيارة على مساحة ٤،٥ فدان ومنطقة انتظار عربات كبار الشخصيات أمام محطة عدلي منصور سعة ١٠٠ سيارة على مساحة ١،٥ فدان ومناطق خضراء وأرصفة بمساحة ٨ أفدنة وأنفاق وممرات للمشاة لربط مكونات المحطة مع بعضها بطول ٥٠٠ متر، ومول تجاري لخدمة المحطة والمنطقة المجاورة على مساحة ٦،٥ فدان ويشمل دور بدروم (جراج) سعة ٦٠٠ سيارة وعدد ٢ دور تجاري.

تبلغ  مساحة التغطية الداخلية لمحطة عدلي منصور ٦ أفدنة، مغطاة بمنشأ معدني بكامل المساحة وبارتفاع ٢٣م حيث تشمل المحطة البوابة الرئيسية بارتفاع ١٧م و٣ محطات أسفل التغطية: (محطة الخط الثالث لمترو الأنفاق - محطة القطار الكهربائيLRT - محطة سكة حديد القاهرة / السويس )، وساحة رئيسية تتوسط المحطات لربطها ببعضها بمساحة ٧٥٠٠ م٢ والكوبري الرابط بين محطة القطار الكهربائي ومحطة المترو مباشرة، والكوبري الرابط بين محطة القطار الكهربائي ومحطة سكة حديد القاهرة – السويس وقاعة كبار الزوار بمساحة ١٦٠ م٢ ومنطقة خدمات تجارية علوية لخدمة المحطة بمساحة ١٥٠٠ م٢.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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