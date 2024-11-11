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الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار وطقس الأيام المقبلة (فيديو) - أخبار كلمتك

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الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار وطقس الأيام المقبلة (فيديو) - أخبار كلمتك

الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار وطقس الأيام المقبلة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 12:57 صباحاً - حالة الطقس في مصر، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

 

مناطق سقوط الأمطار 

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": سنشهد انحسار سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط.

 

طقس الأيام المقبلة 

ولفتت: الأيام المقبلة سنشهد طقسا دافئا وزيادة البرودة ليلا مع توقعات بشبورة مائية من 4 فجرا حتى 7 صباحا تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

 

قيم درجات الحرارة

وأشارت إلى أن قيم درجات الحرارة عادت لمعدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من كل عام.
 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 11 - 11- 2024

حالة الطقس بمحافظة البحيرة غدًا الإثنين 11-11-2024

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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