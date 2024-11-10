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«ائتلاف أولياء أمور مصر» يعلق على قرار إعادة «تابلت» الثانوية العامة - أخبار كلمتك

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«ائتلاف أولياء أمور مصر» يعلق على قرار إعادة «تابلت» الثانوية العامة - أخبار كلمتك

«ائتلاف أولياء أمور مصر» يعلق على قرار إعادة «تابلت» الثانوية العامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:56 مساءً - أشادت داليا الحزاوي مؤسس «ائتلاف أولياء أمور مصر» بقرار وزارة التربية والتعليم الصادر اليوم باعتبار التابلت المسلم للطالب عهده شخصية، لحين انتهاء الدراسة بمرحلة الثانوية العامة.

وأشارت إلى أن إعادة استخدام التابلت، سيحقق فائض للوزارة وبالتالي سيتم توجيه المخصصات المالية المرصودة لتوفير أجهزة التابلت لأعمال أخرى مثل تهيئة الفصول و المعامل المدرسية و تزويد المدارس بأجهزة كمبيوتر للاهتمام بالشرح العملي.

وتابعت الحزاوي: كما نرجو أن يكون هناك اتجاه من الوزارة بتدريب الطلاب في المرحلة الثانوية علي نظام البابل شيت لتأهيلهم لامتحانات الثانوية العامة فمن غير المعقول ان يكون التعامل الوحيد للطالب علي نظام البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة وذلك حتي يعتاد الطالب الحل من خلاله ويكسر حاجز الرهبة والخوف من البابل شيت.

وأضافت الحزاوي: أنها رصدت تخوفات من أولياء الأمور في عدم مقدرتهم تحمل ثمن جهاز التابلت إذا حدث له تلف، خصوصا وأن ثمن التابلت مبلغ كبير عليهم، بينما يرغب أولياء أمور المدارس الخاصة في أن تقوم الوزارة بطباعة الكتب المدرسية لهم بسعر مخفض بديلا لعدم استلامهم التابلت مثل زملائهم في المدارس الحكومية.

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الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت للصف الأول الثانوي

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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