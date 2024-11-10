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الرئيس السيسي عن التعاون مع ماليزيا: هناك تفاهما كبيرا لتحقيق الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي عن التعاون مع ماليزيا: هناك تفاهما كبيرا لتحقيق الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي عن التعاون مع ماليزيا: هناك تفاهما كبيرا لتحقيق الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:33 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات الثنائية مع رئيس وزراء ماليزيا أو على المستوى الموسع، كان التفاهم فيها كبيرا لتحقيق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتعاون في جميع المجالات بما يعود بالنفع على مصر وماليزيا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء ماليزيا: «نتعاون في الاستثمارات ومجال صناعة السيارات، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والتبادل الثقافي، وخاصة ما يقوم به الأزهر تجاه تعليم أبناء دولة ماليزيا».

وعقد المؤتمر المؤتمر الصحفي للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء ماليزيا، في قصر الاتحادية.

وبدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أتى داتو سيري/ أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، إلى مصر في زيارة رسمية في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2024.

وأجرى الجانبان محادثات في 10 نوفمبر 2024، شهدت مناقشات معمقة حول العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية محل الاهتمام.

وزيارة رئيس الوزراء أنور إبراهيم هي الثانية لمصر كرئيس لوزراء ماليزيا، وهي تتويج للعلاقات المتنامية التي تحقق منفعة متبادلة للبلدين الشقيقين.

واتفقت قيادتا البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين وصولا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في المستقبل القريب، كحافز لضمان المزيد من التقدم والتنمية لكلا البلدين وكذلك تعضيداً لجهودهما نحو خلق عالم مستقر وعادل ومنصف.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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