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الرئيس السيسي: مصر وماليزيا ستشهدان مزيدا من التعاون في المرحلة القادمة - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي: مصر وماليزيا ستشهدان مزيدا من التعاون في المرحلة القادمة - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: مصر وماليزيا ستشهدان مزيدا من التعاون في المرحلة القادمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:33 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء الماليزي على أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون ووضع أهداف محددة بين الوفدين المصري والماليزي والعمل على تحقيقها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء الماليزي، والمنعقد بقصر الاتحادية، أن كلا البلدين سيسعيان للتغلب على أي معوقات على المستوى الأكبر، مؤكدا أن هذه خطوة مؤكدة محققة بين البلدين.

وقال الرئيس السيسي: «نرحب بزيارة رئيس وزراء ماليزيا ونهنئ أنفسنا بمرور 65 على العلاقات بين البلدين».

وتقدم الرئيس السيسي بالتهنئة لتولي ماليزيا تجمع آسيان وتجمع البريكس متمنيا لهم كل التوفيق.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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