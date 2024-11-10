الرئيس السيسي: مصر وماليزيا ستشهدان مزيدا من التعاون في المرحلة القادمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:33 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء الماليزي على أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون ووضع أهداف محددة بين الوفدين المصري والماليزي والعمل على تحقيقها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء الماليزي، والمنعقد بقصر الاتحادية، أن كلا البلدين سيسعيان للتغلب على أي معوقات على المستوى الأكبر، مؤكدا أن هذه خطوة مؤكدة محققة بين البلدين.

وقال الرئيس السيسي: «نرحب بزيارة رئيس وزراء ماليزيا ونهنئ أنفسنا بمرور 65 على العلاقات بين البلدين».

وتقدم الرئيس السيسي بالتهنئة لتولي ماليزيا تجمع آسيان وتجمع البريكس متمنيا لهم كل التوفيق.