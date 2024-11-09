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شيخ الأزهر يشارك في افتتاح قمة المناخ الـ29 في أذربيجان - أخبار كلمتك

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شيخ الأزهر يشارك في افتتاح قمة المناخ الـ29 في أذربيجان - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر يشارك في افتتاح قمة المناخ الـ29 في أذربيجان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 05:40 مساءً - أعلن الأزهر، مشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، في افتتاح الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29 المنعقدة في الفترة ما بين 11 وحتى 22 نوفمبر الحالي.

وذكر بيان للأزهر الشريف، أن هذه المشاركة تأتي بناء على دعوة رسمية وجهها الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، خلال لقائه فضيلة الإمام الأكبر في مشيخة الأزهر بالقاهرة في شهر يونيو من العام الحالي.. مشيرا إلى أنه من المقرر أن يلقي شيخ الأزهر كلمة مهمة تتناول موقف الإسلام من قضية الحفاظ على البيئة وأزمة تغير المناخ، وسبل الاستفادة من صوت الدين في تعزيز دور قادة ورموز الأديان لرفع الوعي بهذه الأزمة والعمل على إيجاد حلول لهذه القضية الخطيرة التي تهدد الحياة على سطح الكوكب.

كما من المقرر أن يلتقي فضيلة الإمام الأكبر رئيس مجلس حكماء المسلمين على هامش هذه المشاركة بعدد من المسئولين ورجال الدين والفكر والثقافة، بهدف توحيد الرؤى وتفعيل الجهود المشتركة في مواجهة التحديات العالمية وفي مقدمتها قضايا المناخ وما يشهده عالمنا اليوم من حروب وصراعات.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك شيخ للأزهر في قمة الأمم المتحدة لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ COP، حيث يولي فضيلته اهتماماً كبيرا بأزمة التغيرات المناخية كونها أحد القضايا التي تمثل تحدياً عالمياً لطالما تأثرت جراء ملايين البشر حول العالم وبخاصة من الفئات الأكثر فقراً واحتياجاً واللاجئين والمشردين ومن فقدوا السكن والمأوى.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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