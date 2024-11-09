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التضامن تفتتح السوق الخيري السنوي لجمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات - أخبار كلمتك

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التضامن تفتتح السوق الخيري السنوي لجمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات - أخبار كلمتك

التضامن تفتتح السوق الخيري السنوي لجمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 01:14 مساءً - افتتح رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون التسويق والمعارض، السوق الخيري السنوي لجمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات، وذلك بحضور هند عبد اللاه مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية بوزارة التضامن الاجتماعي، وسلوى السيوفى رئيس مجلس إدارة جمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات وقيادات الجمعية وعدد واسع من الحضور.

وحرص مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، على تفقد المعروضات من إنتاج الكفيفات من السجاد وأعمال البامبو والجوارب والملابس الجاهزة وأشغال التريكو التي تمتاز بالخامة الجيدة، كذلك إنتاج فتيات الجمعية من المفارش وملابس الأطفال والملايات.

وأشاد عباس، بجودة المعروضات وبجهود الجمعية فى تنمية مهارات وقدرات الفتيات الكفيفات فى اطار الاستثمار فى البشر، مؤكدا أن المنتجات تتميز بالتصميمات الرائعة وجودة الإنتاج.

وأعلن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمعارض، أنه سيتم التنسيق لتخصيص جناح خاص لمعروضات فتيات النور والأمل داخل معارض الوزارة التى ستقيمها أو تشارك بها دعما للإنتاج المتميز للفتيات.

وتعد جمعية النور والأمل، من أوائل المراكز التي أنشئت في الشرق الأوسط لرعاية الفتيات الكفيفات، حيث تاسست جمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات 1954 ولها دورها في خدمة الكفيفات، وتعزيز الخدمات المقدمة لهن، عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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