التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 21.3% ارتفاعا بقيمة العجز في الميزان التجاري لشهر أغسطس 2024 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 21.3% ارتفاعا بقيمة العجز في الميزان التجاري لشهر أغسطس 2024 - أخبار كلمتك

خالد فتحي يعلن قائمته في انتخابات اتحاد كرة اليد - أخبار كلمتك

خالد فتحي يعلن قائمته في انتخابات اتحاد كرة اليد - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التوقف الدولي - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التوقف الدولي - أخبار كلمتك

موعد ومكان عزاء شقيقة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

موعد ومكان عزاء شقيقة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

باحث مصري يفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار للباحثين الشبان بالوطن العربي - أخبار كلمتك

باحث مصري يفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار للباحثين الشبان بالوطن العربي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - وصول طائرة مساعدات مصرية إلى مطار رفيق الحريري في إطار الجسر الجوي لدعم لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - وصول طائرة مساعدات مصرية إلى مطار رفيق الحريري في إطار الجسر الجوي لدعم لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - تقرير عالمي.. مصر تدخل قائمة أكثر 10 دول إنتاجا لـ «الأمونيا» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - تقرير عالمي.. مصر تدخل قائمة أكثر 10 دول إنتاجا لـ «الأمونيا» - أخبار كلمتك

تراجع كبير، حركة الجنيه الذهب خلال أسبوع - أخبار كلمتك

تراجع كبير، حركة الجنيه الذهب خلال أسبوع - أخبار كلمتك

البنك المركزي يحصد المراكز الأولى في الأمن السيبراني للدول العربية منظمة التعاون الإسلامي - أخبار كلمتك

البنك المركزي يحصد المراكز الأولى في الأمن السيبراني للدول العربية منظمة التعاون الإسلامي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

درجات الحرارة اليوم السبت 09-11- 2024 فى مصر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
درجات الحرارة اليوم السبت 09-11- 2024 فى مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم السبت 09-11- 2024 فى مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 08:21 صباحاً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة  اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وعلى السواحل الشمالية.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   17 والعظمى 25

العاصمة الإدارية: الصغرى 16 والعظمى 24

6 أكتوبر: الصغرى 16 والعظمى 25

بنها: الصغرى 17 والعظمى  25

الإسكندرية: الصغرى 17 والعظمى 23

العلمين الجديدة: الصغرى 18 والعظمى 23

مطروح: الصغرى 18 والعظمى 22

سيوة: الصغرى 14   والعظمى 23

كاترين الصغرى 10 والعظمى 21

بورسعيد الصغرى 20 العظمى 25

الزقازيق: الصغرى 17 والعظمى 25

الإسماعيلية الصغرى 17 والعظمى  25

السويس: الصغرى 18 والعظمى 25

شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 29

الغردقة الصغرى 20 والعظمى 30

الفيوم: الصغرى 15  والعظمى 26

بنى سويف الصغرى 15 والعظمى 26

المنيا: الصغرى 14 والعظمى 26

أسيوط الصغرى 15 والعظمى 27

سوهاج الصغرى  15 والعظمى 29

الأقصر الصغرى 16 والعظمى 31

أسوان: الصغرى 17 والعظمى 31

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق