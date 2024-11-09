توعية النشء بالآداب الإسلامية، الجامع الأزهر يعقد ملتقى الطفل الخلوق والنظيف والفصيح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 07:17 صباحاً - يواصل الجامع الأزهر الشريف اليوم السبت، عقد حلقة جديدة من ملتقى الطفل، والذي يأتي تحت عنوان: "الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح"، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف.

ملتقى الطفل الذي يعقد السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر

يأتي ملتقى الطفل الذي يعقد السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، في إطار مواصلة الجامع الأزهر والرواق الأزهري، جهودهما في توعية النشء بالآداب الإسلامية والأخلاقيات السليمة النابعة من صحيح الدين.



ويحاضر في الملتقى الشيخ إمام على، الباحث بوحدة شئون الأروقة بالجامع الأزهر الشريف، مبينًا أن "الذوق من الإسلام"، بينما يستعرض الشيخ على حبيب، الباحث بوحدة العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر الشريف شرح "الجملة الإسمية".

ملتقى الطفل الخلوق والنظيف والفصيح

وأكدَّ الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن ملتقى " الطفل الخلوق والنظيف والفصيح"، يعقد يوم السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، مشيرًا إلى أن الهدف منه تعليم وتربية وتوعية الأجيال القادمة بالأخلاق والآداب الإسلامية، وشرحها بطريقة سهلة وميسرة بمنهج الأزهر الوسطي المعتدل، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذه في بعض المحافظات، وذلك ليعم النفع بجميع أنحاء الوطن.

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