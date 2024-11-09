أزمة العيادات الطبية، هل تجد الحكومة حلا سريعا للتصالح؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 06:29 صباحاً - تواجه العيادات الطبية في مصر تحديات تتعلق بإجراءات ترخيص العيادات في المحليات، وهو ما أثار انتباه رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب خلال لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وناقش رئيس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية في البرلمان، المشكلة ضمن مجموعة من القضايا التي تم مناقشتها في اللقاء، وأكد الحضور ضرورة إيجاد حلول سريعة وفعالة لتيسير هذه الإجراءات بما يخدم القطاع الصحي.

وفي تعقيبه، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم مناقشة هذا الملف مع المختصين في الحكومة بهدف التوصل إلى حلول عملية وتبسيط الإجراءات الخاصة بترخيص العيادات الطبية.



ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود الحكومية لتحسين بيئة العمل في القطاع الصحي وضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين.

وكانت نقابة الأطباء قد أصدرت بيانًا بخصوص أزمة التصالح على العيادات الطبية، حيث تواجه العديد من الأطباء في بعض المحافظات مشكلات تتعلق بتحويل العيادات من سكني إلى إداري أو تجاري، وهو ما يعرضهم للغلق أو قطع المرافق.



في هذا السياق، طالبت النقابة من الحكومة إعفاء العيادات الطبية الحاصلة على تراخيص قبل صدور قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وعدم تطبيق القانون بأثر رجعي.



كما شكلت النقابة فريقًا قانونيًّا لدراسة الإجراءات اللازمة للرد على قرارات المحافظات التي تطالب الأطباء بالتصالح على عياداتهم.

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