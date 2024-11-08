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محافظ القاهرة: مصر تتجه للتوسع الأفقي فى ظل الزيادة السكانية - أخبار كلمتك

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محافظ القاهرة: مصر تتجه للتوسع الأفقي فى ظل الزيادة السكانية - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة: مصر تتجه للتوسع الأفقي فى ظل الزيادة السكانية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 06:00 مساءً - شارك محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر فى ختام فعاليات المنتدى الحضري العالمي - جلسة نقاشية مع عدد من المحافظين والعُمد - من بينهم عمدة كواليماني سيتي بموزمبيق، لمناقشة إيجاد حلول ووضع استراتيجيات يمكن تطبيقها وتعميمها لمواجهة التحديات التي تواجه المدن سواء على المستوى المحلى أو الدولي، كما شارك فى المناقشات عبر الفيديوكونفرانس عمدة بريستول السابق، وعمدة أثينا.

وأكد محافظ القاهرة- خلال الجلسة - أن الحكومة المصرية اتجهت إلى التوسع الأفقي بدلًا من التوسع الرأسي خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة، وجاري حاليًا عمل مخطط استراتيجي بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني، كما تنفذ الحكومة المصرية العديد من المدن الذكية حول القاهرة مثل العاصمة الإدارية.

وقال إن المحافظة تعتمد على التكنولوجيا فى توفير المعلومات لاتخاذ القرارات الصحيحة، مشيرًا لوجود مركز لمعلومات شبكات المرافق تنتشر فروعه في كافة أنحاء القاهرة لتوفير معلومات وخرائط تفصيلية لشبكات المرافق بالعاصمة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تعتمد على التكنولوجيا لتحقيق رضا المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالأحياء، كما تم تنفيذ مراكز خدمات مجمعة في بعض الأماكن لتنفيذ كافة الخدمات للمواطنين، مؤكدا أن تمويل المشروعات القومية بالقاهرة يتم من خلال الحكومة المركزية مع إشراك القطاع الخاص في التنفيذ، حيث تشارك الشركات الخاصة في تنفيذ المشروعات الكبرى، كما يتم حاليًا تطبيق نموذج التنمية بالمشاركة مع القطاع الخاص فى عزبة الأمل بالهجانة.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر، إلى أن المحافظة تعمل على تحويل الأماكن الأثرية بالعاصمة إلى متاحف مفتوحة، واستثمارها سياحيًا كما حدث فى القلعة والحسين، مضيفًا أن رؤيته في القاهرة هو العمل على استمرار القاهرة مدينة قديمة حديثة مستدامة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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