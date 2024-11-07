وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكونغولي هاتفياً تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بشأن القضايا الإفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 07:57 مساءً - أجرى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، مساء اليوم، الخميس، اتصالاً هاتفياً مع جون كلود جاكوسو Jean-Claude Gakosso وزير خارجية جمهورية الكونغو، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلاً عن التنسيق والتشاور حول القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك.

واستهل الوزير عبد العاطى الاتصال بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه الرئيس "دينيس ساسو نجيسو"، مشيداً بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين.

وأشار إلى حرص مصر على تعزيز علاقات الثنائية وتطوير أطر التنسيق القائمة في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية بين البلدين، معرباً عن استعداد مصر لنقل الخبرات المصرية لدعم الكونغو في تفعيل خطة التنمية الوطنية 2022-2026 والتي تشمل عدة قطاعات وفي مقدمتها الزراعة، والسياحة، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة.

كما تم خلال الاتصال تبادل الرؤى بين الوزيرين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتم التأكيد على أهمية تحقيق التوافق وتوحيد الصف الإفريقي.

واتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات بين البلدين أمام المحافل الإقليمية والدولية.