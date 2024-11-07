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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكونغولي هاتفياً تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بشأن القضايا الإفريقية - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكونغولي هاتفياً تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بشأن القضايا الإفريقية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكونغولي هاتفياً تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بشأن القضايا الإفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 07:57 مساءً - أجرى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، مساء اليوم، الخميس، اتصالاً هاتفياً مع جون كلود جاكوسو Jean-Claude Gakosso وزير خارجية جمهورية الكونغو، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلاً عن التنسيق والتشاور حول القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك.

واستهل الوزير عبد العاطى الاتصال بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه الرئيس "دينيس ساسو نجيسو"، مشيداً بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين.

وأشار إلى حرص مصر على تعزيز علاقات الثنائية وتطوير أطر التنسيق القائمة في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية بين البلدين، معرباً عن استعداد مصر لنقل الخبرات المصرية لدعم الكونغو في تفعيل خطة التنمية الوطنية 2022-2026 والتي تشمل عدة قطاعات وفي مقدمتها الزراعة، والسياحة، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة.

كما تم خلال الاتصال تبادل الرؤى بين الوزيرين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتم التأكيد على أهمية تحقيق التوافق وتوحيد الصف الإفريقي.

واتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات بين البلدين أمام المحافل الإقليمية والدولية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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