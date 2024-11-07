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وزير الإسكان يناقش مع البنك الدولي مؤشرات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان يناقش مع البنك الدولي مؤشرات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يناقش مع البنك الدولي مؤشرات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 07:57 مساءً - ناقش المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع بعثة البنك الدولي التى تزور مصر حالياً، المؤشرات الخاصة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بحضور مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك على هامش فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الـ 12.

واستعرض وزير الإسكان، خلال اللقاء أهم المؤشرات التي حققها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والإنجازات التي تم تحقيقها في هذا الشأن.

كما تمت مناقشة الآليات الواجب اتباعها خلال الفترة المقبلة، وكذا الفرص المتاحة للتعاون مع القطاع الخاص في عملية بناء الوحدات السكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وهو ما يساهم في بناء المزيد من الوحدات السكنية وخلق المزيد من فرص العمل.

من جانب آخر، أكد أعضاء بعثة البنك الدولي أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تعد أفضل برنامج لتوفير السكن للمواطنين منخفضي الدخل على مستوى العالم، وأوضحوا أنهم يقومون بعرض التجربة المصرية فى مجال توفير الوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل على جميع الدول للاستفادة منها.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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