رئيس مجلس الشيوخ يبحث مع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية سبل تعزيز التعاون بين البلدين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 07:08 مساءً - أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على اهتمام مصر بالتعاون الاقتصادي مع صربيا وفتح المجالات الاقتصادية أمام المستثمرين لكلا البلدين.

جاء ذلك في لقاء مع نائب رئيس الوزراء ووزير مالية صربيا سينيسا مالى، خلال زيارة رسمية يقوم بها رئيس مجلس الشيوخ والوفد المرافق له لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين.

أشار "عبد الرازق" إلى ضرورة عودة خطوط الطيران المباشر بين القاهرة وبلجراد،

ومن جانبه أكد "مالي " على وجود رحلات شارتر بين بلجراد والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، ووعد بأنه سيتبنى مسألة عودة خطوط الطيران المباشر، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحكومة الصربية.

وفى سياقٍ متصل، أشار "عبد الرازق" إلى أهمية تيسير الإجراءات أمام المستثمرين المصريين الراغبين في الاستثمار في صربيا، وبدوره أوضح " مالى " أنه قد تقدم عدد من المستثمرين المصريين بطلبات للاستثمار في مجال الطاقة، وأن الحكومة الصربية تسعى لتذليل العقبات أمام المستثمرين المصريين.