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وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لإدارة المدرعات - أخبار كلمتك

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وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لإدارة المدرعات - أخبار كلمتك

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لإدارة المدرعات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 07:07 مساءً - شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مناقشة البحث الرئيسى لإدارة المدرعات للعام البحثى 2024-2025  بعنوان "الاستراتيجية المقترحة لتطوير الدبابات فى القوات المسلحة فى ضوء التطور التكنولوجى العالمى والدروس المستفادة من إستخدام الدبابات فى الحروب الحديثة " وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

بدأت المراسم بكلمة اللواء أح إيهاب لطفى مدير المدرعات قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة لحرصها على الإرتقاء بالمستوى البحثى داخل القوات المسلحة، مشيرًا إلى جهد إدارة المدرعات لرصد وتحليل التطور المستمر للدبابات ودراسة وتحليل الحروب المعاصرة لتطوير وتحديث الدبابات الموجودة بالقوات المسلحة.

دعم منظومة عمل القوات المسلحة 

وشارك فى إعداد البحث عدد من قادة وضباط المدرعات، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لمواكبة التطور التكنولوجى فى المدرعات وأسلوب عملها.

وفى نهاية البحث نقل الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مشيدًا بما توصل إليه البحث وإتباع الأسس العلمية فى تناول كافة الأركان الخاصة بموضوع البحث  وأوصاهم بمواصلة الإطلاع والاستفادة من التطور المستمر فى مختلف التخصصات بما يدعم منظومة عمل القوات المسلحة وقدرتها على تنفيذ المهام المكلفة بها على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

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كما تفقد القائد العام للقوات المسلحة عدد من الدبابات والمعدات والمركبات المدرعة واسلوب العمل عليها بواسطة الأطقم الفنية بعد تطويرها وتحديثها بما يتماشى مع احتياجات القوات المسلحة، وكذا تفقد بعض مراحل تدريب الضباط والصف والجنود علي اكتساب المهارات الفنية والقتالية اللازمة بإستخدام مقلدات رماية المدرعات والتى عكست الإستعداد القتالى والجاهزية العالية لرجال المدرعات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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