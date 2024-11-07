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قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات - أخبار كلمتك

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قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات - أخبار كلمتك

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 03:24 مساءً - نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، مشروعًا للتدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط، بمشاركة الأجهزة التنفيذية، حيث اصطفت المعدات والمركبات للتأكد من كفاءتها وتفهم الأطقم لمهامهم، كما تم التأكيد على جاهزية معسكر الإيواء العاجل لاستقبال المضارين من الأزمة.

كما نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، 3 ندوات تثقيفية بجامعات طنطا والأزهر والمنوفية، لإلقاء الضوء على المخاطر والتحديات و التهديدات التى تواجه الدولة المصرية والدور الذى تقوم به الدولة فى مختلف المجالات وذلك من خلال عدد من المحاضرات التوعوية، فضلًا عن مجموعة من العروض والأعمال الفنية المعبرة عن إبداع الطلبة، بحضور محافظ الغربية، ومفتي الديار المصرية، ووكيل الأزهر الشريف، ورؤساء الجامعات.

وفي نهاية الفعاليات، تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم في سبيل رفعة مصرنا الغالية وعدد من ذوي الهمم.

كما قامت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنظيم عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية، وتنظيم عدد من اللقاءات والندوات بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة لاستهداف القطاعات الطلابية والشبابية بالمحافظات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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