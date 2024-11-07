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السياحة تعلن بدء تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي - أخبار كلمتك

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السياحة تعلن بدء تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي - أخبار كلمتك

السياحة تعلن بدء تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:39 مساءً - بدأت شركات السياحة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي للموسم الجديد.

طلبات حجز برامج الحج السياحي 

وأكدت غرفة شركات السياحة أنه سيتم السماح للشركات بتلقي الطلبات حتى نهاية شهر نوفمبر الحالي، حيث تتلقى الشركات طلبات الحج بمستوياته الثلاث الاقتصادي والبري والخمس نجوم، وذلك استعدادًا لصدور الضوابط المنظمة للحج السياحي من قبل وزارة السياحة والآثار بعد اعتمادها من السيد الوزير للبدء في إجراءات الحج طبقا للضوابط المنتظرة.

طلبات حجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة 

وأوضحت الغرفة أنه سيتم السماح بتلقي طلبات الحج السياحي للشركات التي قامت بسداد الرسوم المحددة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة (الأرض)، حيث تقوم الشركة المسددة لتلك الرسوم برفع إيصال السداد إلى وزارة السياحة والآثار مرفقًا به طلب الشركة لتنظيم الحج هذا العام وبعدها يحق للشركة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج بمستوياته الثلاث.


وتوجهت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بنصيحة إلى جميع المواطنين الراغبين في أداء الحج هذا العام بالتقدم مباشرة الى شركات السياحة وفروعها المنتشر بكافة المدن والمحافظات وناشدتهم بضرورة البعد عن السماسرة والوسطاء تجنبا لتعرض هؤلاء المواطنين للنصب وضياع حقوقهم.

الاستعدادات لموسم الحج

وبدأت السياحة الاستعدادات لموسم الحج بمطالبة الغرفة لأعضائها من شركات السياحة الراغبين في تنظيم الحج هذا العام بالسداد المبكر للرسوم المحددة لحجز الأرض بالمشاعر المقدسة لضمان تقديم أفضل خدمة لحجاج السياحة، كما يأتي ضمن سعي الغرفة والقطاع السياحي بأثره إلى تجنب أية سلبيات ظهرت بمواسم الحج الماضية، وقد خاطبت الغرفة شركاتها بطريقة سداد تلك الرسوم.

وشددت الغرفة أنه فور الإيداع ورفع الإيصال على موقع الغرفة الإلكتروني، تتقدم الشركة بطلب تنظيم الحج لموسم 1446 هـ على موقع الإدارة المركزية للشركات السياحية، وبعد انتهاء تلك الإجراءات يمكن للشركة تلقي طلبات المواطنين الراغبين بالاشتراك بقرعة الحج السياحى.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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