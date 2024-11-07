بدوي يلتقي رئيس بيكر هيوز العالمية لبحث موقف خطط الشركة بمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 11:52 صباحاً - عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع لورينزو سيمونيلى الرئيس التنفيذى لشركة بيكر هيوز العالمية، حيث تناول اللقاء بحث موقف مشروعات الشركة وخططها المستقبلية لتطوير الأعمال وبخاصة في مجالات التحول الطاقى وخفض الانبعاثات واسترجاع غازات الشعلة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة ومنها الطاقة الحرارية الأرضية.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة وخططها للحفاظ على استدامة إمدادات الوقود للسوق المحلى وحماية البيئة، كما تم التطرق لموقف استكمال الدراسة الفنية المتعلقة بتخزين الغاز بالحقول الناضبة التي يجري إعدادها من خلال شركة بيكرهيوز بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).



وحضر اللقاء المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والدكتور محمد رضوان مدير بوابة مصر للإستكشاف والإنتاج EUG

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