شاهد، لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر في السعودية - أخبار كلمتك

شاهد، لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر في السعودية - أخبار كلمتك

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

مهاجم إفريقي، نادي سينسيناتي يبرم أغلى صفقة في تاريخ الدوري الأمريكي - أخبار كلمتك

مهاجم إفريقي، نادي سينسيناتي يبرم أغلى صفقة في تاريخ الدوري الأمريكي - أخبار كلمتك

بدء اختبارات الطلاب الوافدين المرشحين لمسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

بدء اختبارات الطلاب الوافدين المرشحين لمسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

كم سجل سعر الجنيه الذهب بعد تثبيت البنك المركزى للفائدة؟ - أخبار كلمتك

كم سجل سعر الجنيه الذهب بعد تثبيت البنك المركزى للفائدة؟ - أخبار كلمتك

سلمان يكشف زيف خطاب الحوثي ويصفه بهذا الامر - أخبار كلمتك

سلمان يكشف زيف خطاب الحوثي ويصفه بهذا الامر - أخبار كلمتك

مجموعة هائل سعيد أنعم تحقق إنجازاً جديداً - أخبار كلمتك

مجموعة هائل سعيد أنعم تحقق إنجازاً جديداً - أخبار كلمتك

تصريح هام من صنعاء يدعو لهذا الامر - أخبار كلمتك

تصريح هام من صنعاء يدعو لهذا الامر - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:00 - مصطفى بكري: الرئيس يحرص دائما على التشاور مع قادة القوات المسلحة لمواجهة التحديات - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:00 - مصطفى بكري: الرئيس يحرص دائما على التشاور مع قادة القوات المسلحة لمواجهة التحديات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زواج استمر 7 أشهر.. الفنانة هند السداسي تتصدر التريند بعد إعلانها تطليق زوجها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زواج استمر 7 أشهر.. الفنانة هند السداسي تتصدر التريند بعد إعلانها تطليق زوجها - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الأرصاد الجوية توجه تحذيرا للمواطنين بشأن الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الأرصاد الجوية توجه تحذيرا للمواطنين بشأن الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

الأرصاد الجوية توجه تحذيرا للمواطنين بشأن الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 08:14 مساءً - حالة الطقس غدا، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أحوال الطقس خلال الفترة المقبلة.

 

زيادة فترات سطوع أشعة الشمس 

وقالت "غانم" خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "المحور": "سنشهد طقسا مشمسا خلال ساعات النهار حتى يوم السبت المقبل، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وخلال فترات الليلة ستحضر البرودة بشكل واضح خاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر".

 

الإصابة بنزلات البرد

وأضافت: “لا يجب الانخداع بأشعة الشمس وزيادة فترات السطوع خلال ساعات النهار حتى لا يتعرض الناس إلى الإصابة بنزلات البرد”.

 

الشبورة المائية الكثيفة 

وحذرت "غانم" من الشبورة المائية الكثيفة التي تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والقريبة من المزروعات والمسطحات المائية، خلال ساعات النهار الباكر والليل المتأخر، حيث يجب توخى الحذر واتباع تعليمات المرور أثناء قيادة المركبات.


ولفتت إلى أنه بدءًا من يوم الأحد، سنشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ونشاطا للرياح يزيد الإحساس بالبرودة.
 

متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى:14

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

درجات الحرارة اليوم الخميس 21- 11 - 2024 في مصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق