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اليوم.. رئيس وزراء ماليزيا يلقي محاضرة في الأزهر بعنوان «معا أقوي: رؤية للأمة الإسلامية» - أخبار كلمتك

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اليوم.. رئيس وزراء ماليزيا يلقي محاضرة في الأزهر بعنوان «معا أقوي: رؤية للأمة الإسلامية» - أخبار كلمتك

اليوم.. رئيس وزراء ماليزيا يلقي محاضرة في الأزهر بعنوان «معا أقوي: رؤية للأمة الإسلامية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 12:22 مساءً - يلقي رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، اليوم الأحد، محاضرة عامة بعنوان «معا أقوي: رؤية للأمة الإسلامية من خلال التمكين التكنولوجي والاجتماعي والاقتصادي» وذلك في تمام الساعة 2 ظهرًا بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، وعدد من الوزراء ورجال الأعمال الماليزنيين، وطلاب ماليزيا، ولفيف من قيادات الأزهر، والقيادات السياسية والدبلوماسية.

ويستضيف الأزهر هذا الحدث في إطار علاقاته التاريخية المتينة بماليزيا، وتأكيدا على المكانة الرفيعة التي يحظى بها الأزهر الشريف في القارة الأسيوية وخاصة بين شعوب جنوب شرق القارة، والتي يأتي في مقدمتها ماليزيا، حيث يحتفظ الأزهر بعلاقات تاريخية وثيقة بماليزيا، والتي تحرص على إرسال أبنائها للدراسة في الجامع الأزهر، الذين يحظون برواقًا خاصًّا بهم سمي: "رواق جاوة" أو "الرواق الجاوي"، والذي بدأ بعشرات الطلاب من ماليزيا وإندونيسيا والفلبين، حتى تجاوز أعداد الطلاب الماليزيين آلاف الطلاب والطالبات في الوقت الراهن.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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