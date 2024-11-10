الزراعة تواصل إطلاق حملة "اسأل خبير" لدعم المزارعين ومنتجي الدواجن بسيناء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 12:04 مساءً - واصل مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة أعمال حملة "اسأل خبير" أعمالها في تقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين في مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء.

ويأتي هذا في إطار متابعة زراعات الفول وتنفيذ التوصيات اللازمة، إضافة إلى التحضير لموسم زراعة الشعير والقمح، كما تقوم الحملة بمتابعة نماذج مشروعات تربية الدواجن.

وأكد الدكتور حسام أحمد شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن العمل الميداني يتم بمتابعة خبراء المركز في مجالات الإنتاج النباتي والداجني، حيث يتواجد خبراء مركز بحوث الصحراء في الحقول بكافة التجمعات لتقديم النصائح والحلول للمزارعين في حينها.

توفير الأسمدة العضوية والمخصبات الحيوية

وأكد رئيس مركز بحوث الصحراء أنه يتم توفير الأسمدة العضوية والمخصبات الحيوية لكافة المزارعين من خلال المركز الزراعي للخدمات التنموية المتكاملة بالنثيلة.

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة الزراعة مشروع تثبيت الكثبان الرملية لمجابهة التغيرات المناخية في واحة سيوة بالتعاون بين مركز بحوث الصحراء مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد”.

وأوضح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء أن المشروع يشمل إنشاء حزام أخضر لحماية مساحة ألف فدان من الأشجار، حيث يعمل هذا الحزام كمصدات للرياح والرمال، مما يسهم في حماية التربة والمزروعات في المنطقة.



وأكد أن المشروع يعتمد على استخدام مياه الصرف الزراعي بواحة سيوة، مما يعكس أهمية الاستفادة من الموارد المتاحة بشكل مستدام.



وأشار إلى أن هذه المشروعات لا تساهم فقط في تحسين الجانب البيئي، بل تساهم أيضًا في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل وتعزيز الإنتاج الزراعي في واحة سيوة، مما يعود بالنفع على السكان المحليين ويعزز من قدرتهم على مواجهة تحديات التغير المناخي.

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