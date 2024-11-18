موعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 06:59 مساءً - تبدأ الجامعات في إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025، يوم 20 نوفمبر الجاري.

تلقي طلبات الطعون على الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

وبدأت الجامعات تلقي طلبات الطعون على الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 اليوم 18 نوفمبر تمهيدا لفحصها والبت فيها.

جدول انتخابات الاتحادات الطلابية

واعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجدول الزمني لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025.

انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025

ووفقًا للجدول الزمني المُعتمد من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيتم فتح باب الترشح يوم 14 نوفمبر الجاري، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 17 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 18 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 19 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر.

وتجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.

شروط الترشح لـ انتخابات الاتحادات الطلابية

وأما عن شروط الترشح لـ انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الجامعي 2024/2025 فهي:

1- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

2- حسن السيرة والسلوك.

3- أن يكون له نشاط طلابي موثق باستثناء طلاب السنة الأولى.

4- أن يكون مستجدًا في فرقته الدراسية.

5- ألا يكون قد رسب في أكثر من مادتين في نظام الساعات المعتمدة.

6- لم تصدر ضده عقوبات تأديبية أو أحكام جنائية مخلة بالشرف.

7- لا ينتمي إلى أي تنظيمات غير قانونية.

تحذيرات من جامعة حلوان للطلاب

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة ستجري انتخابات الاتحادات الطلابية في بيئة تتسم بالحرية والشفافية، مع احترام التقاليد الجامعية، مشيرًا إلى التزام الجامعة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الطلاب، ومنع الدعاية الحزبية أو الدينية أو الطائفية، وحظر أي تجاوز للقواعد الجامعية.

وأضاف قنديل: "الانتخابات الطلابية جزء لا يتجزأ من تعزيز الوعي الديمقراطي لدى الطلاب، وهي فرصة ذهبية لتنمية مهارات القيادة والتفاعل المجتمعي، مما يساهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية".

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