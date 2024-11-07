بدوي يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 11:17 صباحاً - عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع جيف ميلر- الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون، بحضور المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

وأكد بدوى على العلاقات الاستراتيجية مع شركة هاليبرتون والتي تمتد لأكثر من 50 عاما، وشدد على أهمية دور هاليبرتون في تقديم الخدمات والدعم لأنشطة البحث والاستكشاف في مصر، خاصة بالمناطق الجديدة وزيادة الاستفادة من خبراتها في مجال الإنتاج من المصادر غير التقليدية والحقول المتقادمة، وبحث الجانبان سبل نقل الخبرات والتجارب الناجحة والدراسات العلمية للشركة في هذا المجال.

ومن جانبه أكد جيف ميلر على التزام الشركة وسعيها المستمر للتوسع في مجالات عملها في قطاع البترول والغاز في مصر وضخ مزيد من الاستثمارات.

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