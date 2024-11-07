كيفية التواصل مع مراكز العزيمة التابعة للصندوق مكافحة وعلاج الإدمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 02:18 صباحاً - كشف الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عن كيفية التواصل مع مراكز العزيمة التابعة للصندوق.

وقال عثمان في تصريحات خاصة لـ “كلمتك”: "إنه بحكم القانون نضمن سرية المرضى بشكل كبير حيث لا يتم الفحص عن هوية المرضى إلا بعد تعافيه ورغبته في توصيل رسالة ".



وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى أن هناك بعض المتعافين يرغبون في إبراز تجربتهم وعرضها وفي حالة عدم رغبته لا يتم الفحص عن هوية المريض ولكن فى إطار العملية العلاجية كل بياناته بيتم الحفاظ عليها ولدينا فى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مزايا أهمها السرية والمجانية وفى نفس الوقت لا تعتبر الجودة غير مناسبة بالعكس لدينا جودة عالية وخدمات مميزة يتم تقديمها للمرضى.

وتابع: "نعمل على مستوى الجمهورية ولدينا مسح قومي جديد يتم الإعداد لتنفيذه مع وزارة الصحة والسكان وسيكتشف تطورات قضية المخدرات وانتشارها ولكن لدينا ميزة وهى أن لدينا مراكز علاجية في 19 محافظة وهناك الخطة الوطنية جار الإعداد لإطلاقها خلال الفترة القادمة، وسيتم من خلالها تغطية الخدمات العلاجية فى كافة المحافظات".

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