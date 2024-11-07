حالة الطقس.. تعرف على أماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 03:09 صباحاً - حالة الطقس اليوم الخميس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود يومي الخميس والجمعة، طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

شبورة مائية

أشارت هيئة الأرصاد، إلى انتشار شبورة مائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

سقوط أمطار

ونوهت «الأرصاد»، بسقوط أمطار متوسطة، على مناطق من محافظة مطروح، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط الرياح

وبينت، بوجود نشاط رياح أحيانا، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

حالة البحر المتوسط

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.5) متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 27 19 العاصمة الإدارية 28 17 6 أكتوبر 27 17 بنها 27 18 دمنهور 26 17 وادي النطرون 28 16 كفر الشيخ 26 18 المنصورة 27 18 الزقازيق 27 17 شبين الكوم 26 18 طنطا 26 17 دمياط 25 19 بورسعيد 25 20 الإسماعيلية 28 16 السويس 28 18 العريش 26 15 رفح 15 14 رأس سدر 28 17 نخل 27 12 كاترين 20 10 الطور 28 17 طابا 27 19 شرم الشيخ 30 22 الإسكندرية 26 17 العلمين 24 18 مطروح 22 19 السلوم 22 15 سيوة 24 15 رأس غارب 30 21 الغردقة 31 20 سفاجا 31 20 مرسى علم 29 19 شلاتين 30 21 حلايب 28 22 أبو رماد 29 20 رأس حدربة 27 22 الفيوم 27 15 بني سويف 28 15 المنيا 28 14 أسيوط 28 14 سوهاج 29 15 قنا 31 16 الأقصر 31 16 أسوان 30 17 الوادي الجديد 29 16 أبو سمبل 29 17