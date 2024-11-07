القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

آصف رحمن، قصة جاسوس اخترق حصون المخابرات الأمريكية - أخبار كلمتك

آصف رحمن، قصة جاسوس اخترق حصون المخابرات الأمريكية - أخبار كلمتك

أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

محمد سعد يظهر بـ"لوك" مختلف في فيلم "الدشاش" - أخبار كلمتك

محمد سعد يظهر بـ"لوك" مختلف في فيلم "الدشاش" - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

تصريح جديد بشان توحيد العملة وصرف المرتبات - أخبار كلمتك

تصريح جديد بشان توحيد العملة وصرف المرتبات - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:20 - ترامب يعلن ترشيح «تولسي جابارد» مديرة للاستخبارات الوطنية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:20 - ترامب يعلن ترشيح «تولسي جابارد» مديرة للاستخبارات الوطنية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اللون الأسود يسيطر على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اللون الأسود يسيطر على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم سوسن بدر إطلالات نجوم الزمن الجميل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم سوسن بدر إطلالات نجوم الزمن الجميل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عاجل.. هند عبد الحليم توجه رسالة لجمهورها من مهرجان القاهرة السينمائي بعد أزمتها الصحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عاجل.. هند عبد الحليم توجه رسالة لجمهورها من مهرجان القاهرة السينمائي بعد أزمتها الصحية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

حالة الطقس.. تعرف على أماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حالة الطقس.. تعرف على أماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس.. تعرف على أماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 03:09 صباحاً - حالة الطقس اليوم الخميس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود يومي الخميس والجمعة، طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

شبورة مائية

أشارت هيئة الأرصاد، إلى انتشار شبورة مائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

سقوط أمطار

سقوط أمطار

ونوهت «الأرصاد»، بسقوط أمطار متوسطة، على مناطق من محافظة مطروح، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط الرياح

وبينت، بوجود نشاط رياح أحيانا، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

حالة البحر المتوسط

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.5) متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 27 19
العاصمة الإدارية 28 17
6 أكتوبر 27 17
بنها 27 18
دمنهور 26 17
وادي النطرون 28 16
كفر الشيخ 26 18
المنصورة 27 18
الزقازيق 27 17
شبين الكوم 26 18
طنطا 26 17
دمياط 25 19
بورسعيد 25 20
الإسماعيلية 28 16
السويس 28 18
العريش 26 15
رفح 15 14
رأس سدر 28 17
نخل 27 12
كاترين 20 10
الطور 28 17
طابا 27 19
شرم الشيخ 30 22
الإسكندرية 26 17
العلمين 24 18
مطروح 22 19
السلوم 22 15
سيوة 24 15
رأس غارب 30 21
الغردقة 31 20
سفاجا 31 20
مرسى علم 29 19
شلاتين 30 21
حلايب 28 22
أبو رماد 29 20
رأس حدربة 27 22
الفيوم 27 15
بني سويف 28 15
المنيا 28 14
أسيوط 28 14
سوهاج 29 15
قنا 31 16
الأقصر 31 16
أسوان 30 17
الوادي الجديد 29 16
أبو سمبل 29 17

اقرأ أيضاً
«البسوا الجواكيت».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الخميس 7 نوفمبر 2024

حالة الطقس في مطروح.. استمرار سقوط الأمطار الغزيرة لليوم الثاني

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق