استمرار سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:45 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، لافتة إلى استقرار الأحوال الجوية عن الأيام الماضية.

الطقس الآن

وأوضحت الأرصاد حالة الطقس الآن، مشيرة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار اليوم على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية «مطروح» ومن المتوقع أن تتقدم لتشمل مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مع تقدم الوقت، اما بالنسبة لباقي الانحاء فتشهد اليوم استقرارا في الأحوال الجوية.

حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المحتمل سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الطقس اليوم

وحذرت هيئة الأرصاد، من انتشار الشبورة المائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما حذرت من نشاط الرياح أحياناً، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحرالمتوسط: معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 1.5 إلي 2.5 متر، واتجاه الرياح: شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحرالاحمر خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من. 1 إلي 1.75 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 6نوفمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 26 18 العاصمة الإدارية 27 17 6 أكتوبر 27 17 بنها 26 18 دمنهور 25 17 وادي النطرون 26 16 كفر الشيخ 24 17 المنصورة 25 17 الزقازيق 25 17 شبين الكوم 25 17 طنطا 25 17 دمياط 24 18 بورسعيد 25 19 الإسماعيلية 26 16 السويس 26 16 العريش 24 15 رفح 24 14 رأس سدر 26 18 نخل 24 10 كاترين 19 07 الطور 27 17 طابا 24 18 شرم الشيخ 29 21 الإسكندرية 25 20 العلمين 24 19 مطروح 24 18 السلوم 22 13 سيوة 23 14 رأس غارب 30 19 الغردقة 30 18 سفاجا 30 17 مرسى علم 29 17 شلاتين 29 20 حلايب 27 22 أبو رماد 28 20 رأس حدربة 27 22 الفيوم 26 14 بني سويف 26 13 المنيا 27 14 أسيوط 27 14 سوهاج 28 15 قنا 29 16 الأقصر 29 15 أسوان 30 16 الوادي الجديد 28 12 أبو سمبل 29 18