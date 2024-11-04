«رياضة النواب» توصي بمخاطبة وزارة التنمية المحلية لإعفاء مراكز الشباب من رسوم تراخيص البناء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 08:30 مساءً - أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، وزارة الشباب بمخاطبة وزارة التنمية المحلية بشأن إعفاء مراكز الشباب من رسوم تراخيص الإنشاءات على مستوي الجمهورية، باعتبارها هيئات ذات نفع عام والتنسيق بين الوزارتين في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة، عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات مراكز الشباب، بمحافظة قنا بحضور اللواء اسماعيل الفار مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون قطاع الشباب، ومحمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، والدكتور ايهاب الابيارى مدير عام المنشآت الرياضية.

وبدأت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد قاسم، بشأن إصدار رخصة هدم المباني المقامة على أرض استاد الغردقة.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفاد الدكتور/ ايهاب الابيارى مدير عام المنشآت الرياضية، بأن لجنة المباني الآيلة للسقوط بمحافظة البحر الأحمر قد وافقت على إزالة كافة المباني الكائنة بأرض استاد الغردقة الرياضي - عدا مقر المديرية - الواقعة تحت تصرف الوزارة تبعًا للقرار الجمهوري 434 لسنة 2021 طبقًا لمعاينة اللجنة في 23/8/2023، وفى ضوء ذلك تم تفويض مديرية الشباب والرياضة باتخاذ كافة الإجراءات المالية والقانونية بتكليف مكتب هندسي بالمضي قدمًا في استصدار ترخيص الهدم للمنشآت القائمة على أرض إستاد الغردقة الرياضي.

وأشار الإبياري إلى أنه تم إعداد مقايسة تقديرية لعملية الهدم من قبل المديرية، وجاري الآن العرض على الوزير للموافقة على المقايسة التقديرية وتسعيرها وطرح مزايدة علنية عامة لعملية استصدار الترخيص وتنفيذ عملية الهدم، كما أكد أنه سيتم إرسال مقترح التنفيذ للمخطط العمراني لقطعة الأرض وذلك خلال أسبوع من تاريخ

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الفتاح محمد الشحات، بشأن الموافقة على تدبير الموارد المالية لتطوير مركز شباب أبو تشت وإنشاء غرف لتغيير الملابس بقرية القارة بمحافظة قنا.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة أكد محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بالنسبة لمركز شباب أبو تشت تم إحلال وتجديد الملعب الخماسي واستلامه نهائياً بتاريخ 27/11/2023 وهو بحالة ممتازة، كما أن الملعب القانوني نجيل طبيعي وتم التوجيه للمديرية بطرحه بنظام حق الانتفاع ولكن المركز أبدى عدم رغبته في استثمار الملعب بنظام حق الانتفاع وعدم توافر المستثمرين.

كما أوضح أن المركز يحتوي على مبنيين، الأول بحالة جيدة، ويستخدم كمبنى إداري ويحتوي على غرف تستخدم كغرف لتبديل الملابس حالياً، بالإضافة إلى أنه لم يتم طلب إقامة أي غرف لخلع الملابس ولم يتم موافاتنا بأي تراخيص مطلوبة لذلك.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الفتاح محمد الشحات، بشأن عدم وجود أنشطة للشباب والرياضة بمحافظة قنا - وتطوير مركز شباب أبو تشت وبعض المراكز بمحافظة قنا.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة، أفاد الدكتور محمد عساف مدير عام لمنشآت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بالنسبة لمركز شباب القارة المركز قائم على مساحة إجمالية (1050 م2) مقام عليها مبنى إداري وملعب خماسي نجيل صناعي، وذلك وفقاً للمساحة المتوفرة كما أن المركز محاط بسور ولا يوجد خارجه اي اراضي مخصصه لمركز الشباب تفي بإقامة ملعب آخر للمركز، وسيتم مخاطبة المديرية لمعاينة حالة ملعب مركز الشباب لدراسة إمكانية إدراجه بخطة العام المالي القادم.

واضاف الدكتور محمد عساف، أنه بالنسبة لمركز شباب فرشوط، فإن صالة المسرح غير مخصصة لإقامة الأنشطة الرياضية، وتمت أعمال تطوير صالة المسرح بنظام الاستثمار لاستغلالها كقاعة أفراح، كما أنه تم استكمال السور واستلامه ابتدائيا من جهاز تعمير جنوب الصعيد - منطقة تعمير قنا بتاريخ 26/12/2023، وبالنسبة لأرضية الملعب فقد تأثرت نتيجة كسر ماسورة مياه أثناء تطوير السور من قبل الجهة المنفذة، والملعب الآن تحت التشغيل وغير متوقف، حيث تم الاستلام الابتدائي له بتاريخ 25/2/2019، وبالنسبة لمركز شباب العسيرات لا توجد أية مساحات أو أراضي تخص مركز الشباب لإقامة ملعب خماسي، وبالنسبة لمركز شباب قرية الرزقة المركز يحتوي على مبنى ومحاط بسور ولا يوجد مساحات داخل المركز أو خارجه تفي بإقامة ملعب عليها.

فيما أكد محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، أن مركز شباب قرية بخانس لم يتم تخصيص أي مساحات لإقامة مركز الشباب عليها، وبالنسبة لمركز شباب قرية جزيرة الدوم لم يتم تخصيص أي مساحات لإقامة مركز الشباب عليها، وتم معاينة قطعة أرض ولكن تبين وجود أعمدة كهرباء، ولإقامة مركز شباب يلزم تخصيص قطعة أرض بالمجان وخاليه من العوائق، وبالنسبة لمركز شباب قرية الحسينات يوجد مركز شباب بحاله سيئة وغير لائق داخل دوار العمدة وصادر له قرار إزاله، ولم يتم تخصيص أي مساحات لإقامة مركز الشباب عليها كبديل عن المقر المذكور.

واضاف عبد النبي أنه بالنسبة لمركز شباب قرية البحري سمهود (العليمات) جاري الانتهاء من إجراءات إشهار المركز، وسيتم إدراجه بالخطة الإنشائية فور الانتهاء من إشهار المركز، وبالنسبة لمركز شباب قرية رفاعة تم التقدم بطلب تخصيص قطعة أرض أملاك دوله من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط وبعد الدراسة من قبل المديرية ومعاينة الأرض المشار إليها تبين عدم ملائمة قطعة الأرض لإقامة مركز شباب عليها وعدم ملائمة أبعاد الملعب الخماسي، وبعد العرض على المحافظ قام بحفظ الطلب.

وأكد عبد النبي أنه بالنسبة لمركز شباب قرية القبيبة تم إحلال وتجديد مركز الشباب ضمن مبادرة حياة كريمة، وتم إنشاء مبنى مكون من طابقين وسطح وعدد من صالات الأنشطة وسور، ولا توجد مساحات بالمركز لإقامة ملعب، وبالنسبة لنادي العمال بمدينة فرشوط أوضح أنه لم يتم عرض المبني من قبل إدارة النادي على لجنة المنشآت لإصدار القرار المناسب شأن الإزالة أو الترميم وفقا للحالة الإنشائية للمبني وتم طلب أعمال الصيانة ورفع الكفاءة من قبل إدارة النادي وفقا لتقرير استشاري مستندًا على المعاينة الظاهرية وغير مدعم برأي لجنة فنية متخصصة في ذلك الشأن وتم العرض على الوزارة ولم يتم الرد مما استلزم عدم القيام بأية أعمال للتطوير حيث أن مبني النادي قديم جدا وسوف يتم البدء في أعمال الإحلال فور انتهاء النادي من الإجراءات القانونية شأن المحلات المرتبطة بالنادي وكذلك إصدار قرار عن لجنة المنشآءات الآيلة للسقوط وفقا للحالة الإنشائية للمبني.