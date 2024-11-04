البحيرات والثروة السمكية: إلقاء 5 ملايين وحدة زريعة سمكية بالسد العالي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 07:15 مساءً - واصل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تنفيذ عملية تنمية المصايد الطبيعية، لا سيما البحيرات المصرية، وإمدادها بـالزريعة السمكية، تفعيلًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بملف الثروة السمكية وتفعيل رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة في قطاع مصايد الأسماك، حيث قام الجهاز بإنزال 5 ملايين وحدة زريعة سمكية من أسماك البلطي النيلي في بحيرة السد العالي بمحافظة أسوان، من أجل دعم المخزونات السمكية وزيادة إنتاج المصايد الطبيعية بالمحافظة، على النحو الذي يضمن استدامة الموارد السمكية في مصر، ويحقق الأمن الغذائي للمواطن المصري.

وقد شهد عملية الإنزال، العميد علاء الرماح المشرف العام لقطاع أسوان والأقصر وسوهاج، والمهندس جمال عبد الحكم مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية، والمهندس عمار الحضري مدير مفرخ توشكى، وأعضاء الجمعية النوبية لصائدي الأسماك، وممثلي جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

صرح اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات، أن الجهاز حريص على تبني المبادرات الخاصة بالحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها في المصايد الطبيعية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، وزيادة الإنتاج السمكي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك لجميع المواطنين، وسد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك، فضلًا عن إتاحة المزيد من فرص العمل المحلية لشباب المحافظة في مجال الصيد والاستزراع السمكي، وتنويع مصادر الدخل، مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

وأكد المدير التنفيذي أن جهاز حماية وتنمية البحيرات كان قد أعلن في وقت سابق عن تبنيه خطة لتطوير ورفع كفاءة المفرخات السمكية الثلاث بأسوان «جرف حسين، صحاري، توشكى»، وتوفير مختلف الإمكانات والخدمات بها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بغرض تحقيق التنمية المستدامة في بحيرة السد العالي.

كما وجّه فرحات الشكر للعاملين بمفرخ توشكى الصناعي، كلًا في موقعه، مشيدًا بما يبذلونه من جهود مخلصة وتفاني في العمل طيلة الفترة الماضية، وطالبهم بمواصلة العمل الجاد وبذل المزيد.

من جانبه، أكد المهندس فخري عياد مدير عام الإدارة العامة للمفرخات والزريعة أهمية خضوع الزريعة السمكية الملقاة إلى عمليات الأقلمة والإنزال وفقًا لأحدث المعايير العلمية المتبعة في هذا الشأن.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس جمال عبد الحكم مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية أن عمليات إلقاء الزريعة السمكية تأتي ضمن خطة الجهاز لتنمية البحيرات المصرية ورفع كفاءتها والاهتمام بالأحياء المائية بها، مشيرًا إلى أنه قد تم رصد 5 ملايين وحدة زريعة من أسماك البلطي النيلي من إنتاج مفرخ توشكى الصناعي.

وقد أعرب صيادي أسوان عن تقديرهم لجهود المدير التنفيذي للجهاز، والتي يدعم من خلالها دور جهاز حماية وتنمية البحيرات الهام والحيوي في تلبية احتياجات مجتمع الصيادين، والحرص على الارتقاء بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على استدامة مهنة تراثية كالصيد من الاندثار.

يُذكر أن المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات كان قد أصدر توجيهاته مطلع العام الحالي بمتابعة أعمال التطوير التي تم تنفيذها داخل مفرخات صحاري وجرف حسين وتوشكى خلال الفترة الماضية، والتي تهدف إلى مضاعفة كميات الزريعة السمكية التي يتم إلقائها في بحيرة السد العالي بغرض تنميتها على النحو الذي يسهم في زيادة الإنتاجية، وينعكس إيجابًا من خلال الارتقاء بأوضاع قطاع الثروة السمكية بالمحافظة.