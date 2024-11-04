الرئيس السيسي: المنتدى الحضري العالمي يستهدف التركيز على أهداف التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 06:18 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المنتدى الحضري العالمي يستهدف التركيز على أهداف التنمية المستدامة، ولمواجهة تحديات السكن وندرة المياه والتغيرات المناخية.

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته، في افتتاح المنتدى الحضري العالمي، بالمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبالرئيس الفلسطيني واليمني، وبرئيس مجلس القيادة السوداني الانتقالي، عبد الفتاح البرهان.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر هي واحدة من الدول صاحبة أهم الحضارات في العالم، وذلك كان دافعا لها لاحتضان النسخة 12من المنتدى الحضري العالمي.

المنتدى الحضري العالمي

وانطلقت أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي «WUF12، المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة.

وتعتبر مصر أول دولة تستضيف المنتدى الحضري العالمي في أفريقيا منذ 20 عاما تحت شعار «كل شيء يبدأ محليا.. لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة».

وتشارك وفود أممية ودولية رفيعة المستوى في المنتدى الحضري العالمي، لتوجيه أنظار العالم تجاه مصر والتجربة التنموية الحديثة.

وتستقبل القاهرة آلاف الوفود المشاركة من ممثلي الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين وقادة الأعمال ومخططي المدن والمجتمع المدني، لمناقشة التحديات الحضرية الملحة التي تواجه العالم اليوم، وحشد المجتمع الدولي للتركيز على الدور المهم الذي تلعبه الجهود المحلية في معالجة التحديات العالمية مثل أزمة الإسكان وتغير المناخ.

ويركز المنتدى الحضري العالمي على توطين أهداف التنمية المستدامة، المتثلة في:

- معالجة أزمة الإسكان العالمية.

- ارتفاع تكاليف المعيشة.

- حالات الطوارئ المناخية.