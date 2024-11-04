الرئيس الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي دمرأكثر من 80% من مساكن ومرافق ومستشفيات قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:39 مساءً - ألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، كلمة في افتتاح المنتدى الحضري العالمي.
وقال الرئيس الفلسطيني، إن دولة فلسطين تشارك هذا العام في المنتدى الحضري العالمي، في ظل الدمار وجرائم الإبادة والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبها.
وأضاف محمود عباس، أنه تم تدمير أكثر من 80% من مساكن ومرافق ومستشفيات قطاع غزة، علاوة على استشهاد وإصابة أكثر من 150 ألف فلسطيني.
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