المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة: نشكر مصر على التنظيم الجيد للمنتدى الحضري العالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:39 مساءً - ألقت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، آنا كلوديا روسباخ، كلمة في افتتاح المنتدى الحضري العالمي.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن المنتدى الحضري العالمي له أهمية كبرى، وهو أحد أهم المنتديات التي تهتم بالمدن الحضارية.

وأضافت: نشكر مصر على التنظيم الجيد للمنتدى والشراكة مع الحكومة المصرية عظيمة.

وثمنت، الشراكة العظيمة مع الحكومة المصرية خلال فعاليات المنتدي الحضري العالمي، والحكومة توفر كل السبل وشكرا جزيلا لكل الذين نظموا هذا المنتدي كي نحضر اليوم، متابعة: "أشعر أنني في بلدي هنا في القاهرة".

وتابعت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: "لقد جذب هذا المنتدى الكثير من أصحاب المصلحة والمؤسسات التي تهتم بمستقبل هذا الكون، فهموا الدور المهم للمدن وشكرا لكل المشاركين هنا سواء بالحضور أو المشاركة "اون لاين".. لقد اشترك معنا أكثر من 182 دولة وتمثل 5 رؤساء دول والوزراء والمسئولين وممثلي المجتمعات المحلية".