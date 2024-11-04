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أمطار ونشاط للرياح.. «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس في القاهرة اليوم الاثنين - أخبار كلمتك

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أمطار ونشاط للرياح.. «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس في القاهرة اليوم الاثنين - أخبار كلمتك

أمطار ونشاط للرياح.. «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس في القاهرة اليوم الاثنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 12:51 مساءً - طقس القاهرة.. حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس في القاهرة اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024، وشهدت القاهرة الكبرى في الآونة الأخيرة، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق متفرقة.

سقوط أمطار في القاهرة

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية التابعة للأرصاد إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وتسجل درجة الحرارة الآن في القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية.

طقس القاهرة

حالة الطقس في القاهرة

وأوضحت الأرصاد حالة الطقس في القاهرة، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على جميع الأنحاء.

طقس القاهرة

طقس القاهرة

وأوضحت حالة طقس القاهرة، مشيرة إلى نشاط ملحوظ للرياح بسرعة 18 كم في الساعة، على مناطق من المحافظة على فترات متقطعة من اليوم، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، والأجواء الشتوية.

طقس القاهرة

درجة الحرارة في القاهرة

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى درجة الحرارة في القاهرة، لتسجل العظمى 26 درجة مئوية، أما الصغرى فتبلغ 18 درجة مئوية، لتسود اليوم أجواء غائمة.

أمطار القاهرة

ووجهت الأرصاد إلى عدة نصائح إلى المواطنين أثناء سقوط الأمطار في القاهرة، منها ارتداء الملابس الخريفية الثقيلة نوعًا ما عن الملابس الصيفية، في حالة الخروج من المنزل مع اتخاذ شمسية للاحتماء بها، والقيادة ببطء وحذر أثناء سقوط الأمطار لتجنب حدوث الحوادث المرورية، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار.

الطقس في القاهرة

كما نصحت بالابتعاد عن لمس أعمدة الإنارة أو الاقتراب منها منعًا لوقوع حوادث الصعق، والتأكد من غلق الباب والمنافذ جيدًا لعدم دخول مياه الأمطار إلى المنزل.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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