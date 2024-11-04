تطبيق التوقيت الشتوي في مصر.. يوفر 200 مليون دولار وينظم النشاط التجاري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 12:51 مساءً - يأتي بدء تطبيق التوقيت الشتوي بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل ساعات الاستهلاك في فترة الذروة خاصة بعد زيادة ساعات النشاط النهاري مما يقلل من الاعتماد على الكهرباء.

وحول ذلك كشف المهندس أحمد الشناوي، استشاري الطاقة الكهربائية، أنه وفقا لدراسة أعدتها وزارة الكهرباء فإن تطبيق التوقيت الشتوي سيؤدي إلى توفير 1% من الطاقة الكهربائية المستهلكة وهو ما يعادل نحو 200 مليون دولار.

فوائد تطبيق التوقيت الشتوي

وقال الشناوي في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»: إن هدف التوقيت الشتوي له فوائد اقتصادية حيث أوضحت الحكومة المصرية أن الغرض الرئيسي من تغيير التوقيت هو ترشيد استهلاك الطاقة، باستخدام اللمبات الموفرة والأجهزة الكهربائية الموجود بها بطاقة ترشيد الطاقة الكهربية على حرف A.

وأشار استشاري الطاقة الكهربائية، إلى أن تقديم وتأخير الساعة في تقليل الحاجة إلى استخدام الكهرباء في ساعات الصباح والمساء، وتعتبر هذه السياسة جزءاً من استراتيجية موسعة تشمل تقليل استهلاك الوقود والمصادر الأخرى للطاقة حيث أن الشبكة الكهربائية المصرية يمكنها انتاج حوالي65 ألف ميجا وات.

وأوضح الشناوي استشاري شعبة الكهرباء أن ترشيد الاستهلاك سيكون بالاعتماد على الشمس كإضاءة طبيعية لتوفير الكهرباء.

وهذا ينعكس علي تخفيض كمية الغاز الطبيعي والمازوت المستخدم في محطات الكهرباء المستهلكة يوميا اذ تقلل استخدام وسائل الإضاءة والتدفئة وهو مايعادل توفير نحو 25 مليون دولار حيث إن الاستهلاك خلال فصل الشتاء حوالي 23 ألف ميجا وات.

وأضاف الشناوي، أنه من ضمن أهمية التوقيت الشتوي هو استخدام الغاز الطبيعي في مصانع الأسمدة والبتروكيماويات مما يعطي قيمة مضافة أكثر من استخدامه في محطات الكهرباء حيث يتم تصدير الأسمدة والبتروكيماويات وبالتالي الحصول على العملة الصعبة.

وأكد المهندس أن التوقيت الشتوي سيكون له آثار إيجابية على تغيير نمط استهلاك المواطنين والمحال التجارية وفقا لدراسة أعدتها الوزارة حيث إنها أبرزت التأثير الإيجابي لهذا التحول على استهلاك الطاقة مضيفا أن التوقيت الشتوي يتميز في تحسين وظائف الجسم من خلال الحصول على عدد كافٍ من ساعات النوم، بالإضافة إلى أنه يساعد طلاب المدارس والجامعات على أداء وظائفهم التعليمية.

تأثير التوقيت الشتوي على المحلات التجارية

ومن جانبها قالت سماح هيكل عضو غرفة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، إن مواعيد غلق المحلات التجارية في مصر تتغير مع بدء التوقيت الشتوي، حيث قامت الحكومة بتحديد مواعيد جديدة تزامنا مع التغييرات.

ويساعد تطبيق التوقيت الشتوي على تنظيم النشاط التجاري وتوفير بيئة مريحة للمستهلكين، مما يسهم في تيسير الحياة اليومية للمواطنين.