محافظة القاهرة يشهد مبادرة أفراحنا بتجهيز 430 "عروسة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:25 مساءً - شهد إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومايا مرسى وزير التضامن الإجتماعى الحفل الذي أقامته محافظة القاهرة ضمن مبادرة "أفراحنا" بمركز شباب القاهرة الجديدة احتفالًا بتجهيز ٤٣٠ عروسا بالتعاون مع احدى منظمات المجتمع المدنى.

ومبادرة "أفراحنا" تتم بشكل منتظم بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة التضامن الاجتماعى وجمعية حنان الدنيا ورجل الأعمال الكويتى محمد الكندرى لتوفير تجهيزات العرائس وتخفيف العبء عن أسرهم.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا الحفل يعد نموذجًا للتكافل والتعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى لإدخال البهجة وتقديم الدعم لهذا العدد من الأسر.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن احتفالية "أفراحنا" التى أقيمت اليوم تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم وتيسير سبل تكوين الشباب للأسرة وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد محافظ القاهرة سعادته لمشاركته الفتيات فرحتهن بهذه المناسبة وقدم لهن التهنئة، متمنيًا لهن التوفيق فى حياتهن المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا الحفل يهدف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل عدد من الأسر الأولى بالرعاية فى إطار إهتمام الدولة بدعمهم، معبرا عن سعادته أن يرتفع عدد المستفيدات بالدعم العيني والنقدي إلى ٤٣٠ عروسا.

شهد الحفل سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، وأحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، وسامح فهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعى وعدد كبير من قيادات المحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

تحقيق المحاور الشاملة لرؤية مصر ٢٠٣٠

وأشار محافظ القاهرة إلى أن محافظة القاهرة تقوم بشكل مستمر بتنفيذ العديد من البرامج لتحقيق المحاور الشاملة لرؤية مصر ٢٠٣٠، وذلك بالتعاون مع الجهات المختلفة من شركاء النجاح في المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات الأهلية ورجال الأعمال.

وأضاف محافظ القاهرة أن هذا اليوم يمثل روح التكافل والتعاون بين أجهزة الدولة، وشركاء النجاح من المجتمع المدنى معربًا عن تقديره لرجل الأعمال محمد الكندرى الرئيس الشرفى لجمعية "حنان الدنيا"، وهالة الخولى مدير عام الجمعية لدورهم في استكمال هذا الحدث.

وتابع محافظ القاهرة أن وجود هذا العدد يؤكد أن الدولة وأجهزتها التنفيذية بمحافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدنى فى كل مكان يتعاونون لخدمة المواطن ورفع العبء عنه.

وأشاد محافظ القاهرة بالدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى المحافظة فى مساعدة الأجهزة التنفيذية فى تحقيق خطط التنمية وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

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