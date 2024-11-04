جولة مفاجئة لوكيل تعليم الجيزة بعدد من مدارس الحوامدية والبدرشين وأبو النمرس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 11:43 صباحاً - تفقد سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الاثنين، سير العملية التعليمية بإدارات الحوامدية البدرشين وأبو النمرس التعليمية.

واستهل زياراته بإدارة الحوامدية التعليمية، حيث شملت الزيارة مدرستي الشهيد محمد راشد سعد راشد الابتدائية ومجمع مدارس النور للتعليم الأساسي ومدرسة يوسف محمود يوسف الابتدائية التابعين لإدارة الحوامدية التعليمية وذلك قبل بدء طابور الصباح، للاطمئنان على نظافة وجاهزية المدرسة لاستقبال اليوم الدراسي وحضر طابور الصباح.

ثم توجه إلى إدارة البدرشين التعليمية حيث زار مدارس الشهيد مصطفى أبو زيد الثانوية بنات والشهيد العميد عاطف الاسلامبولي الإعدادية بنين والشهيد طيار محمد بهجت شقير الصناعية بنين للتأسيس العسكري وأثني على الجهد المبذول بالمدرسة.

واختتم متابعاته بإدارة أبو النمرس التعليمية التعليمية، وتفقد مدارس منيل شيحة الإعدادية بنات وبنك أبو ظبي الإعدادية بنين وأمل للصم والبكم والشهيد شعبان ربيع الابتدائية.

وتابع الفصول الدراسية ومستوى الطلاب العلمي فى القراءة والكتابة ومدى اهتمام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية.

كما تابع الكثافات الطلابية داخل الفصول ومراحل رياض الأطفال، وعدم وجود عجز في أعداد المعلمين والنظافة العامة بالمدارس والمعامل والحمامات والفناء.

وتابع توزيع التغذية المدرسية بمدرسة يوسف محمود يوسف الابتدائية بإدارة الحوامدية ومطابقتها للمواصفات.

وشدد على حصر نسب الغياب، وتطبيق لائحة الانضباط على الطلاب المتأخرين وحل مشكلة الكثافات ونزول لجان متابعات يومية، وكذلك التنبيه على تفعيل الإشراف اليومي خاصة وقت دخول الطلاب وصعودهم ونزولهم السلالم والتنبيه على عدم ترك أي فصل دون معلم وضرورة مطابقة جدول الحصص بالواقع الفعلي داخل الفصول.

كما أمر وكيل الوزارة بتكريم الأستاذة هبه خلف مدير مدرسة السكر الابتدائية بإدارة الحوامدية التعليمية وذلك لانضباط المدرسة والتفاني في عملها.