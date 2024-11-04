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أحمد بهاء شلبي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب - أخبار كلمتك

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أحمد بهاء شلبي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب - أخبار كلمتك

أحمد بهاء شلبي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 11:43 صباحاً - أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تلقيه إخطارا من رئيس حزب حماة الوطن، باختيار النائب أحمد بهاء شلبي، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب خلال دور الانعقاد الخامس.

ويتولى النائب أحمد بهاء شلبي، مسئولية أمانة المجالس النيابية بحزب حماة الوطن.

يشار إلى أن المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أنه: يُخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.

وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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