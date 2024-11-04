أحمد بهاء شلبي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 11:43 صباحاً - أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تلقيه إخطارا من رئيس حزب حماة الوطن، باختيار النائب أحمد بهاء شلبي، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب خلال دور الانعقاد الخامس.

ويتولى النائب أحمد بهاء شلبي، مسئولية أمانة المجالس النيابية بحزب حماة الوطن.

يشار إلى أن المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أنه: يُخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.

وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.