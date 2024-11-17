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الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين أحمد فهمي سفيرا للمجر - أخبار كلمتك

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الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين أحمد فهمي سفيرا للمجر - أخبار كلمتك

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين أحمد فهمي سفيرا للمجر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 01:41 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم 500 لسنة 2024 بتعيين أحمد فهمي عبد الجيد شاهين الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة المجر.

كما نصت المادة الأولى من القرار الجمهوري على تعيين محمد إبراهيم عبد الخالق الشناوي السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة المجر، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

ونصت المادة الثالثة من القرار على تفويض وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج في تحديد موعد عودة رئيس البعثة لديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وفقا لما يقدره من اعتبارات الصالح العام.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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