محافظ القاهرة: 11 مطور عقاري بالجناح المصرى بمعرض المنتدى الحضري العالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:03 مساءً - شارك د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة فى فعاليات المعرض المصاحب للمنتدى الحضرى العالمى، والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور أنا كلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وعدد من مسئولي الدولة المصرية، والوفود العربية والأجنبية المشاركة.

بعد قليل، رئيس الوزراء يفتتح المعرض المقام على هامش المنتدى الحضري العالمي النقل تبدأ تشغيل 100 أتوبيس صديق للبيئة لخدمة المنتدى الحضري

والمعرض مقام على مساحة ٢٠ ألف م٢، وتشارك به ٥٢ دولة، و١١٥ عارضًا من المنظمات الدولية والمحلية، ويقام الجناح المصري على مساحة ١٥٠٠ م٢.

يضم الجهات والوزارات المصرية، إضافة إلى ١١ مطورًا عقاريًّا، وتم تخصيص منطقة للزوار من الدول الإفريقية بالجناح المصري لعرض دور الدولة المصرية في المساهمة في بناء القارة الافريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.