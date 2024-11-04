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محافظ القاهرة: 11 مطور عقاري بالجناح المصرى بمعرض المنتدى الحضري العالمي - أخبار كلمتك

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محافظ القاهرة: 11 مطور عقاري بالجناح المصرى بمعرض المنتدى الحضري العالمي - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة: 11 مطور عقاري بالجناح المصرى بمعرض المنتدى الحضري العالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:03 مساءً - شارك د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة فى فعاليات المعرض المصاحب للمنتدى الحضرى العالمى، والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور أنا كلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وعدد من مسئولي الدولة المصرية، والوفود العربية والأجنبية المشاركة.

 

بعد قليل، رئيس الوزراء يفتتح المعرض المقام على هامش المنتدى الحضري العالمي

النقل تبدأ تشغيل 100 أتوبيس صديق للبيئة لخدمة المنتدى الحضري

والمعرض مقام على مساحة ٢٠ ألف م٢، وتشارك به ٥٢ دولة، و١١٥ عارضًا من المنظمات الدولية والمحلية، ويقام الجناح المصري على مساحة ١٥٠٠ م٢.

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يضم الجهات والوزارات المصرية، إضافة إلى ١١ مطورًا عقاريًّا، وتم تخصيص منطقة للزوار من الدول الإفريقية بالجناح المصري لعرض دور الدولة المصرية في المساهمة في بناء القارة الافريقية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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