وزير الإسكان: بدء تسليم وحدات «جنة 2 بمدينة الشيخ زايد 1 ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 11:25 صباحاً - صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، سيبدأ يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل، وحتى يوم 23 فبراير 2025، في تسليم 1416 وحدة سكنية للفائزين بها من مشروع الإسكان جنة 2، بمنطقة توسعات مدينة الشيخ زايد.

جدول تسليم الوحدات - ديسمبر 2024

وأوضحت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 46، يوم الأحد 1/12/2024، ووحدات العمارة 47، يوم الإثنين 2/12/2024، ووحدات العمارة رقم 48، يوم الثلاثاء 3/12/2024، ووحدات العمارة 49، يوم الأربعاء 4/12/2024، ووحدات العمارة 50، يوم الخميس 5/12/2024، ووحدات العمارة 41، يوم الأحد 8/12/2024، ووحدات العمارة 42، يوم الإثنين 9/12/2024، ووحدات العمارة 43، يوم الثلاثاء 10/12/2024، ووحدات العمارة 44، يوم الأربعاء 11/12/2024، ووحدات العمارة 45، يوم الخميس 12/12/2024.

جدول تسليم الوحدات - منتصف ديسمبر 2024

وأشارت رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 31، يوم الأحد 15/12/2024، ووحدات العمارة 32، يوم الإثنين 16/12/2024، ووحدات العمارة رقم 33، يوم الثلاثاء 17/12/2024، ووحدات العمارة 34، يوم الأربعاء 18/12/2024، ووحدات العمارة 35، يوم الخميس 19/12/2024، ووحدات العمارة 36، يوم الأحد 22/12/2024، ووحدات العمارة 37، يوم الإثنين 23/12/2024، ووحدات العمارة 38، يوم الثلاثاء 24/12/2024، ووحدات العمارة 39، يوم الأربعاء 25/12/2024، ووحدات العمارة 40، يوم الخميس 26/12/2024.

جدول تسليم الوحدات - نهاية ديسمبر 2024

ونوه رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 51، يوم الأحد 29/12/2024، ووحدات العمارة 53، يوم الإثنين 30/12/2024، ووحدات العمارة رقم 54، يوم الثلاثاء 31/12/2024، ووحدات العمارة 55، يوم الأربعاء 1/1/2025، ووحدات العمارة 56، يوم الخميس 2/1/2025، ووحدات العمارة 57، يوم الأحد 5/1/2025، ووحدات العمارة 58، يوم الإثنين 6/1/2025، ووحدات العمارة 59، يوم الأربعاء 8/1/2025، ووحدات العمارة 60، يوم الخميس 9/1/2025.