طالب يقتل زميله طعنا في مدرسة ببورسعيد.. وتحرك عاجل من «التعليم» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 11:25 صباحاً - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة قرارات عاجلة بشأن واقعة الطالب الذي أنهى حياة زميله بمدرسة بورسعيد الميكانيكية عن طريق طعنة في قلبه حادة بسلاح أبيض، ليجري هاربًا عقب رؤية الآخر سائح في دمائه.

قرارات التعليم بشأن مقتل طالب على يد زميله

أعربت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أسفها بشأن واقعة طعن زميل على يد زميله بإحدى المدارس ببورسعيد والتي أدت إلى وفاته، متخذ العديد من الإجراءات، وهي:

- إلغاء تكليف مديرة المدرسة.

- إلغاء تكليف مدير عام التعليم الفني.

- إلغاء تكليف مدير إدارة التعليم الصناعي.

- إلغاء تكليف رئيس قسم التعليم الفني بإدارة شمال.

- تحويل كل المسؤولين في المدرسة للشئون القانونية.

وزير التعليم يتقدم بالعزاء لأسرة الطالب

وتقدم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطالب محمد عمر، بالصف الأول الثانوي بمدرسة بورسعيد الثانوية الصناعية الميكانيكية التابعة لإدارة شمال التعليمية بمحافظة بورسعيد، الذي وافته المنية بمستشفى الزهور، سائلًا الله العلي القدير أن يلهم ذويه الصبر والسلوان في مصابهم الأليم.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حماية أبنائها الطلاب بكافة المدارس، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية، وسعيها لتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة.

وشدد وزير التربية والتعليم، على أنه لن يتم القبول بتكرار مثل هذا الحادث، أو أي تجاوزات من قبل الطلاب أو المعلمين أو أي مسئول، وأي تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة، موجهًا بسرعة صرف الدعم المقدم من صندوق التأمين على الطلاب لأسرة الطالب، وبالتكفل بكافة احتياجات الأسرة وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.

تفاصيل واقعة مقتل زميل على يد زميله بالمدرسة

بدأت الواقعة، صباح أمس الأحد عقب مرور ساعتين من اليوم الدراسي، عندما استأذن الطالب محمد عمر مهران، المقيد بالصف الأول بمدرسة بورسعيد الميكانيكية، للذهاب لدورة المياه، وعلى الفور قام أحد زملائه بإنهاء حياته بطعنة في قلبه، لظروف غامضة لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

طالب ينهي حياة زميله

وعقب ارتكابه الجريمة، فر هاربًا ولم يستدل عليه حتى الآن، وتم نقل الطالب الآخر إلى مستشفى الزهور وهو بحالة سيئة، وفور وصوله إلى المدرسة أسرع طاقم الرعاية الطبية بإنقاذه، لكن أنهم لم يستطيعوا، لأنه فارق الحياة إثر هبوط فيث الدورة الدموية، التي أدت لتوقف عضلة القلب.

التحقيق في واقعة قتل طالب بمدرسة ببورسعيد

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الواقعة، وتم وضع جثة الطالب بمشحة المستشفى، وتكليف فريق بحث بقيادة اللواء ضياء زامل، مدير مباحث بور سعيد، لسرعة ضبط المتهم والوقوف على ملابسات الواقعة.

النيابة تعاين موقع الجريمة في المدرسة

وتباشر النيابة العامة مهامها، للوصول إلى الأسباب، حيث عاينت النيابة موقع الجريمة في المدرسة، وطلبت انتداب عضو فني لتفريغ كاميرات المدرسة، التي رصدت الواقعة بالكامل ولحظة هروب المتهم، وانتدبت الطب الشرعي لمناظرة الجثمان والوقوف على أسباب الوفاة.

التقرير المبدئي للطب الشرعي

وأفاد التقرير الطبي المبدئي، بأن المجني عليه وصل المستشفى ف حالة حرجة متأثرًا بطعنة نافذة في القلب، وحاول طقم الرعاية الطبية إنقاذ الطالب، إلا أنه فارق الحياة.